Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, valoró el empate de su equipo ante el Oviedo Vetusta en El Requexón:

Análisis del encuentro. “Es un partido que tenemos controlado desde el primer momento hasta el último. Prácticamente no hemos recibido ninguna ocasión en juego organizado del rival. Un desajuste en una falta lateral fue suficiente para que encajásemos. No supimos mantener la ventaja con la que partimos”.

A la primera, gol en contra. “Cuando estás en estas dinámicas, que no consigues ganar, te penaliza mucho la confianza. Las sensaciones fuera son iguales que las nuestras desde dentro, seguimos generando muchos acercamientos, pero no estamos finalizando en el último tercio y eso te condena. El fútbol está todo en la cabeza, no acabas de materializar una victoria”.

Aspectos positivos del partido. “El equipo ha estado serio, empacado, ha competido… Pero algo estaremos haciendo mal. No conseguimos ganar de una forma más continuada, solo nos queda trabajar en ello y seguir insistiendo”.

El Vetusta, mandón tras el descanso. “Estuvieron más metido, pero con balones largos. Lo que generó el Vetusta no lo hizo en juego organizado, todo su peligro fueron balones largos para tratar de cogernos la espalda. Con ese tipo de juego es normal que haya que dar un paso atrás y juntarse, para salir de ese tipo de presión. En ningún momento tuve sensación de peligro, pero parece que sufrimos con cualquier rechace o balón dividido”.

La entrada de Davo, determinante. “Estuvimos bien todo el partido por esa banda. En la primera parte con Alorda generamos peligro ahí, tratábamos de tener el balón en el centro y en banda velocidad para el uno para uno. Davo hizo bien su partido, esos 30 minutos. Al final todos somos importantes, no solo los once que salen de mano. Los partidos se acaban jugando en los últimos treinta minutos, que es donde tenemos que marcar la diferencia. Davo generó el peligro que teníamos planeado, fue una pena que no acertásemos en la toma de decisiones”.

La expulsión a Jorge. “Creo que la árbitro le comenta que ha sido por dar un puñetazo a un rival. Conociendo a Jorge es imposible y, hablando con él, me dice que lo único que hace es apartar un brazo que le está cogiendo, quizá de forma un poco más agresiva de lo normal. En ningún momento ha generado una acción violenta, que es lo que entiende la árbitro. Son situaciones que me parecen raras, entiendo que alguien se pueda equivocar en una apreciación, pero en algo que no pasa nadie debería equivocarse”.

Te puede interesar: Avilés y comarca EN IMÁGENES: Así fue el empate entre el Real Avilés y el Oviedo Vetusta (1-1)

Espina y Joel del Pino, titulares. “Buscaba generar confianza, esa confianza para rendir al 100%. Buscábamos una estabilidad que hasta ahora no hemos tenido. Creo que todos los futbolistas son importantes y si queremos ganar todos tenemos que hacer algo más. Hay que dar un paso adelante y buscar ese estimulo que nos haga ganar.

Su futuro en el banquillo. “Es muy complicado hablar del futuro. Una persona puede saber su pasado, se cual es el presente, que es trabajar como un perro, y seguro que yo ni vosotros conocéis el futuro, por lo que no me puedo aventurar mucho”.