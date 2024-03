"Si la bondad no prevalece cuando EE UU elija presidente, me mudaré a España", dice el cantante Willie Nile

El músico neoyorquino Willie Nile (Buffalo, Estados Unidos, 1948) desembarca este domingo en nuestro país de nuevo. Anda estos días por Italia, pero la próxima semana la tiene cargada de conciertos por el norte de España. Este lunes mismo (20.00 horas) comienza su gira más intensa en Avilés, en la sala Santacecilia. Luego vienen Bilbao, Logroño, Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona. Amigo de Bruce Springsteen, viaja con disco nuevo, aunque tiene previsto repasar su carrera entera: casi cincuenta años en la escena. Nile responde las preguntas que LA NUEVA ESPAÑA le envió por correo electrónico.

–¿Qué es lo mejor de tocar en España?

–Lo mejor es el público: es increíble. Conocen mi música y siento que les apasiona. Es un verdadero placer tocar ante fans que saben cómo pasar un buen rato.

–El grupo asturiano "Stormy Mondays" vuelve a acompañarle. ¿Le hace feliz?

–Sí, claro que me hace muy feliz. He tocado con los "Stormy Mondays" muchas veces: son mis hermanos de armas. Me siento como en casa cuando estoy en el escenario con ellos. Son grandes músicos que se toman en serio su trabajo y eso lo hacen porque saben disfrutarla al mismo tiempo. Cada vez que tocamos juntos es una noche mágica.

–¿Por qué su último álbum se titula como la película clásica de ciencia ficción "The Day The Earth Stood Still" ( Literalmente sería "El día en que la Tierra se detuvo". En España se tituló "Ultimátum a la tierra")?

–El álbum se inspiró en el encierro en la ciudad de Nueva York. Si me hubieran dicho antes de que ocurriera la covid que Nueva York iba a ser una ciudad fantasma, habría pensado que era una locura, pero eso es exactamente lo que pasó. Un día estaba caminando cerca del Holland Tunnel, que sale de Nueva York y va a Nueva Jersey. En las horas punta es como un aparcamiento y el viernes por la noche siempre es el peor: te puede llevar media hora recorrer tres manzanas de la ciudad. Un día de mayo de 2020 estaba cerca del túnel a las seis de la tarde de un viernes y no había ni un solo automóvil, ni una persona a la vista. ¡Ni una! Inmediatamente pensé en esa gran película de ciencia ficción. Escribí una canción esa noche y se convirtió en el título del álbum, pero viajo a Avilés con uno nuevo: se lanzará el 12 de abril, pero tendré copias conmigo en el "show" asturiano. Se llama "Live From Daryl’s House Club" y ahora es mi último trabajo discográfico.

–Seguro entonces que la covid le pareció una enfermedad "extraterrestre", como la invasión que amenaza a la Tierra en la película a la que alude.

–Sí que me lo pareció. Caminar por las calles de Nueva York completamente vacías era más que extraño. Podías tumbarte en medio de la Sexta Avenida: muy extraño.

–¿Cómo superó la pandemia?

–Usaba mascarillas, cocinaba mi propia comida, algo que no había hecho en años, y bebía más vino. Funcionó.

–¿Qué prefiere? ¿Los "shows" o escribir las canciones que luego llenarán esos "shows"?

–Me gustan ambos aspectos del trabajo. Me siento agradecido y emocionado cuando me llega una nueva canción y me encanta darle vida frente a una audiencia en vivo.

–Su sonido es...

–Yo diría que es un poco de rock and roll de las calles de Nueva York con un toque del "soul" costero de Jersey aquí y allá, pero sobre todo es Nueva York.

–Este año hay elecciones en Estados Unidos y las opciones son difíciles. ¿Qué va a pasar en noviembre?

–No tengo ni idea. Las cosas son más que extrañas en Estados Unidos estos días. No sé qué fuma o bebe la gente, pero parece que hay muchos extraterrestres que se hacen pasar por humanos visitando mi país estos días. Tengo la esperanza de que la compasión, la bondad y la cordura prevalezcan en noviembre, que es cuando elegimos presidente. Si no, tendré que mudarme a España.