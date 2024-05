García Prado busca inspiración en la virología

"Nunca me había planteado algo así, la verdad". Julia García Prado, doctora e investigadora experta en inmunología, participó ayer junto a la actriz Natalia Cooper en el ciclo "Mujeres Inspiradoras" que acoge la Casa de las Mujeres. La avilesina apuesta por la importancia de tener referentes "para ver que es posible llegar" y apunta cuál ha sido una de sus grandes referentes, la doctora Françoise Barré-Sinouss, bioquímica y una de las grandes referentes en la lucha contra el VIH.

"Si piensas en el papel de la mujer en la ciencia creo que puede ser inspirador, tanto en el campo social, en los avances médicos y en los tecnológicos", señala García Prado, quien destaca sobre todo a una científica, Marie Curie. "Mujeres así son necesarias para ver que es posible llegar hasta ahí, sobre todo en las mujeres, que quizá no tenemos tantos referentes", sostiene la científica, que habla también de la doctora Françoise Barré-Sinouss, que fue premio Nobel en Medicina. "Cuando acabé mi formación y decidí hacer un doctorado en VIH tener un referente tan fuerte como ella me ayudó a tomar la decisión, me inspiró", apunta.

García Prado cree que "existen muchas mujeres inspiradoras en todo el mundo, que destacan por su valentía, inteligencia y talento" y se pregunta que, si tras su charla, "la gente cree que puedo llegar a ser yo también inspiradora". "Es cierto que tengo un recorrido como científica e investigadora internacional y quizás tener esa figura puede inspirar a otras mujeres que vienen detrás", señala la avilesina, quien pudo compartir su historia con decenas de mujeres junto a Natalia Cooper.

Suscríbete para seguir leyendo