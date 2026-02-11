Cupido hace de las suyas en Cangas: la divertida campaña de los comerciantes (con baliza V-16 incluida) para celebrar el "Carnaval del amor"
Los empresarios del concejo animan a la participación en las celebraciones previstas para este fin de semana con divertidos vídeos
La Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA) sigue adelante con su exitosa campaña que fusiona San Valentín y Carnaval bajo el lema "El Carnaval del amor". Después de las pancartas colocadas en el centro de la villa y que generaron una enorme expectación, la entidad está lanzando divertidos vídeos para animar a la participación en las actividades previstas para estos días.
En el primer vídeo publicado, grabado por la canguesa, Lorena Francos, aparece el gerente de APESA, Juan Rodríguez de la Fuente, caminando por el centro de la villa. De repente, dormido en un banco se encuentra a Cupido, representado por el comerciante David "Borri". "Cupido, ponte a trabajar, ho, ¿qué haces ahí?", le dice y el personaje alado, contrariado, se levanta y se va a recorrer las calles de la villa.
Tras un lanzamiento sin éxito, toca con su flecha a un vecino que rápidamente se arrodilla ante una mujer y le propone: "¿Quieres... disfrazarte conmigo?". Una voz en off recuerda entonces: "El 14 y 17 de febrero celebramos el Carnaval del amor en Cangas".
En el denominado "Carnaval del amor" no participa solo APESA, sino que la organización corre a cargo también del Ayuntamiento de Cangas y de la Junta Local de Hostelería.
El “Carnaval del amor” comenzará el sábado 14 de febrero con el desfile de las máscaras y disfraces por el centro de la villa durante la tarde y el posterior concurso para elegir a los mejores caracterizados, que tendrán premio. La salida será a las 20:00 horas de la plaza del Ayuntamiento y, en caso de lluvia, se cancelará el recorrido y se celebrará el concurso bajo carpa en la Plaza de la Oliva.
El martes, a partir de las 17:30 horas, los más pequeños serán los protagonistas de la fiesta con su propio concurso de disfraces.
