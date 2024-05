Transformación digital para el entorno rural

Hace casi dos años que arrancó la oficina Acelera PYME Rural desde la que CTIC Centro Tecnológico acompaña en su transformación digital a más de un millar de empresas para luchar contra las brechas a las que se enfrenta el tejido empresarial, especialmente en las áreas rurales.

Un acompañamiento que sigue la estela del trabajo que históricamente CTIC ha venido realizando a través de la red de centros SAT, del programa DICA (digitalización del comercio), del programa de transformación digital de diversos sectores económicos de Gijón y de su anterior Oficina Acelera PYME, entre otros, y que permite apoyar los procesos de innovación incremental, asesorando y acompañando a las pymes en su proceso de transformación digital.

"Las empresas que llegan a Acelera PYME Rural son mayoritariamente pequeñas, muchas familiares, en las que es habitual que una persona desempeñe varios roles. Nos implicamos con ellas a través de acciones divulgativas y asesoramiento, siempre desde la cercanía", señala Carmen Bouzas, miembro del equipo de asesores y coordinadora de la Oficina Acelera PYME.

La oficina, única de estas características en Asturias, tiene su principal base de operaciones en las instalaciones de CTIC RuralTech, en Peón, y cuenta con varios puntos de atención presencial, tanto permanentes (Peón, Llanes, Tineo y Cangas del Narcea) como de presencia puntual pero periódica (Avilés, Cabranes, Cabrales, Cangas de Onís, Corvera de Asturias, Onís, Langreo -Valnalón- Moreda de Aller, Quirós).

Esta capilaridad, sumada a la imprescindible complicidad con agentes del territorio y la cooperación con el Clúster TIC Asturias, facilita y asegura el match entre oferta y demanda, teniendo en cuenta la especificidad del entorno rural y los retos inherentes al mismo.

Carmen Bouzas pone el acento sobre una cuestión. "Muchas personas se sienten inseguras frente a las tecnologías; se ven ante una barrera muy alta que deben saltar. Esto es muy difícil para mí, no voy a poder… son expresiones frecuentes. Por eso es importante dar pequeños pasos, para generar confianza hacia nosotros y hacia ellas mismas. Que se sientan capaces de ir saltando barreras. Desarrollar empatía hacia ellas se traduce en mejoras. Es esencial mantener en el tiempo el apoyo técnico y personal. La filosofía que tiene CTIC de contar con el factor humano en el desarrollo y aplicación de la tecnología nos sitúa en el punto preciso para trabajar en este entorno".

La Oficina Acelera PYME Rural trata de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de pymes y autónomos transformando sus modelos de negocio para que su presencia en el contexto rural se convierta en una oportunidad para diferenciarse e innovar. El aprovechamiento de las tecnologías les permite posicionar mejor sus productos y servicios en el mercado globalizado y ofrecer modelos de negocio competitivos y ecológicamente responsables.

Valentín Pertierra Fernández, socio de Taxi Tineo, es una las personas que lleva años recibiendo asesoramiento en materia de digitalización. "Recibimos mucho apoyo en cualquier duda que tenemos. Hemos puesto en marcha un software para gestionar los servicios de los taxis y cualquier duda que tenemos nos la resuelven. Nos ayudan a descifrar las inquietudes que nos surgen. A lo largo de estos años hemos creado una relación de confianza".

Otro ejemplo de esta relación histórica es Esteban González, propietario del Hotel Rural El Texeu (Llanes). "Recogí el testigo de un negocio familiar cuando se jubiló mi madre. A través de los Centros SAT adquirí la destreza necesaria para hacer mi propia página web y desde entonces no he dejado de aprender de la mano de CTIC. A través de la Oficina Acelera PYME Rural he avanzado en la modernización con un software de gestión. Me genera tranquilidad sentirme acompañado y saber que siempre encuentras una respuesta ágil ante cualquier duda. La opción de contactar de manera presencial o digital es también un aspecto que facilita la interrelación con ellos".

Rosa Sánchez, propietaria del Hotel Rural La Llosa de Fombona (Nembro), abrió su establecimiento en 1998 "cuando el símbolo de la @ aún no había adquirido importancia", y pronto fue consciente de que debía adaptarse al entorno digital. "En el año 2013 comencé a concertar consultas en el SAT de Avilés. La calidad humana de mi asesora consiguió que confiara en mí misma y me motivó a invertir en una nueva web y me enseñó casi todo lo que sé. El avance tecnológico coincidió con la puesta en marcha de Acelera PYME. Gracias a su apoyo tenemos una nueva web más actual y con mejor diseño. Es una oportunidad excelente para que las PYMES estemos al día en digitalización".

Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación es "Digitalización básica para las PYME".