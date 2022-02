Las claves del suceso en el campo del Lenense: la Guardia Civil y los técnicos municipales investigan lo sucedido

La Guardia Civil ha decidido instruir diligencias y abrir una investigación para aclarar todo lo sucedido en el campo del Lenense la mañana del domingo. Así lo confirmaron fuentes del instituto armado, cuyos agentes ya estuvieron el mismo domingo tomando pruebas y realizando un amplio reportaje fotográfico.

Por parte de la entidad deportiva, su presiente, Miguel Marcos, explicó que “nosotros estamos esperando a que ahora venga el propietario del poste publicitario con su compañía de seguros y sus peritos, que serán los que tengan que acudir con la propia Guardia Civil”. El presidente agregó, visiblemente afectado, que “nuestro seguro estará pendiente para que lo dejen todo como estaba, pero lo más importante, la vida de José, esa no la vamos a recuperar”.

Por último, la familia de la víctima mortal va a poner el caso en manos de un abogado por si fuera necesario emprender acciones legales “para que a nadie le vuelva a pasar”.

Luto en Lena y en La Federación Asturiana

El Ayuntamiento de Lena decretará dos días de luto oficial por las víctimas del accidente del campo del Sotón, donde un hombre perdió la vida y otro resultó herido leve al caer una torre de iluminación sobre los aficionados. Así lo confirmó la alcaldesa, Gema Álvarez, que durante la mañana visitó las instalaciones deportivas en compañía de la teniente de alcalde, Gelos López, y de los miembros de la directiva de la Sociedad Deportiva Lenense.

“Los técnicos municipales están ahora revisando la instalación. Lo primero fueron las víctimas y sus familias, y ahora toca seguir adelante y entre todos juntos poner soluciones para que esto continúe y no vuelva a suceder”, señaló Gema Álvarez. Cuestionada por la responsabilidad de lo sucedido, la regidora señalaba que “estamos aquí viendo que se puede hacer, vamos a ayudar en todo lo que podamos, y nunca se trasladó tampoco que hubiera ninguna deficiencia ni ningún problema”. “La realidad es que ayer hacía mucho viento, pero estamos aquí para ver que es lo que pasa y que se puede solucionar para que esto no suceda de nuevo”, indicó la regidora.

“Vamos a decretar dos días de luto oficiales por todas las víctimas, no solo por el fallecido, sino también por el herido y por toda la gente afectada por esta fatalidad”, indicó Gema Álvarez, que aseveró que “por suerte no tuvimos una desgracia mayor, porque en esta zona suele haber muchos niños y ahora los partidos del Lenense tienen bastante gente”. El Ayuntamiento no ha sido el único en decretar luto oficial. También la Real Federación Asturiana de Fútbol se ha sumado a las condolencias y ha calificado la próxima jornada como “de luto”, guardándose un minuto de silencio en todos los partidos en memorial de José Manuel Fernández.