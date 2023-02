El tiempo corre inexorablemente, y ya estamos en vísperas de llegar a los cien días para la cita electoral de mayo en las municipales y autonómicas, que de un modo u otro son las que marcan nuestro devenir. Básicamente las municipales, por la cercanía de los problemas que nos afectan.

Tiempos convulsos donde noticias –generalmente negativas– de todo tipo se atropellan, lo que hace que lo novedoso de hoy deja de serlo mañana.

Por lo tanto, no resulta fácil ponerse al ordenador para comentar cualquier tema de actualidad, pues sus horas estarán contadas, e incluso otras personas ya lo han desmenuzado, con lo cual resulta una pérdida de tiempo pese a que les des un enfoque diferente. Una especie de yogur pasado de fecha que dicen que nos lo podemos comer perfectamente, pero…

De todos modos, por Asturias nos tienen entretenidos estos días con los nuevos trenes de FEVE que el gracejo popular ya denomina como "El tren de la bruja", además de compararlos con los de madera de hace medio siglo, que ya cantaba Víctor Manuel en sus inicios. Otros tres años de espera, y aquí nunca para ná, y los "lumbreras" del estropiciu cargan las tintas poco menos que sobre dos conserjes. En el plano nacional, el PSOE ha tenido que cortar por lo sano en el tema de "solo sí es sí", pero me da que aún queda tela por cortar, pues la señorita Montero seguramente no se va a cruzar de brazos. ¡Buena ye ella! Pero lo que en el fondo subyace es que en este país no dimite ni el tato, se tragan los sapos que haya que tragar, y al final a seguir en la jugosa pomada del poder, que digan y critiquen lo que quieran. La nómina resulta jugosa, y este mes acaba pronto.

Cuando estas líneas vean la luz habrán ocurrido decenas de ellas más, que las irán oscureciendo, pero lo preocupante es que cada vez nos acercamos más a las dos Españas machadianas con una visible polarización a todos los niveles que no barruntan nada bueno, y más en época preelectoral.

Al final lo voy a dejar aquí, me parece lo más práctico, tiempo habrá para ir analizando lo que viene, que entiendo va a ser mucho, y nada bueno.