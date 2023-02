El asturiano Gabriel Sánchez Poyal (Muros del Nalón, 2001) es el flamante campeón de la Liga profesional española de freestyle, la competición más importante del mundo en la disciplina. Aunque para muchos aún es un desconocido, Gazir es uno de los iconos más representativos de la juventud española aficionada a la música Rap y, especialmente, asturiana. Todo ello se debe a su destacado papel en las “Batallas de Gallos”, tan de moda hoy en día.

"Aquí en Asturias somos de presumir de la bandera y la tierrina" o "en unos años espero tener el mismo estatus que Víctor Manuel o Luis Enrique". Son algunas de las frases que Gazir dejó en una reciente entrevista en el medio digital “HHopcast”. El recién coronado campeón de España de freestyle, ha atendido a las preguntas de Diego Castañón (más conocido en las redes como Crespo, responsable del podcast) y de su comunidad de Twitch, que pudieron hacerle llegar sus intrigas a través del chat.

“Me motiva que haya grande ejemplos asturianos en otras disciplinas”, afirmó Gazir en el podcast, que aseguró no sentir presión cuando Crespo le preguntó si sentía peso cuando algunas voces le comparan con Luis Enrique, David Villa o Fernando Alonso. De hecho, el de Muros del Nalón, insinuó que en unos años "tendré el mismo estatus que ellos y trascenderé en la cultura popular de los asturianos". Eso sí, parece que a Gazir le faltan años cerrando fiestas de prao con “Asturias”, ya que afirma no haber escuchado apenas a Victor Manuel: “No lo he escuchado cantar casi en mi vida, pero sé quien es”, indicó.

"Los escasos 21 años del rapero le disculpan aunque deberá hacer los deberes y escuchar a los grandes precedentes de la música asturiana", bromeó Crespo. "Me gusta saber que a un chaval de Chile le pueda sonar Asturias por mi", relató Gazir, quien se enfrentará en breve a una Final Internacional de FMS, de la que es vigente campeón. Además, tratará de adornar su cintura con el cinturón que le certifica como el campeón internacional de RedBull, asignatura pendiente del murense.

Puedes ver la entrevista completa aquí: