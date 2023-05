Los Alorda, puro sentimiento blanquiazul: el hermano mayor viaja desde Mallorca para animar al Avilés

Ha tenido que hacer varias gestiones en su trabajo para que sus vacaciones coincidan con el play-off. Pero Joan Alorda tenía algo claro, no se iba a perder el posible ascenso de su hermano. El mayor de los Alorda estará hoy a las 20.00 horas animando a todo pulmón al Avilés frente al Gernika y, en especial, a Miquel. "Desde que mi hermano empezó en el fútbol voy a muerte con él, y hoy no iba a ser menos", confiesa Joan tras casi dos horas de vuelo desde su Mallorca natal.

Esta no será su primera vez en Asturias. "Vine antes de empezar la Liga, cuando se jugó la Copa Federación. Me moría de ganas de volver", revela Joan, que, a pesar de la distancia, ha estado apoyando a su hermano como el que más. "Nos llamamos todos los días para contarnos como van las cosas", revela el mallorquín. Esta es la primera aventura de Alorda fuera de su tierra, las islas Baleares, y Joan destaca el buen recibimiento que ha tenido en su nuevo vestuario. "Según me cuenta hay un ambiente increíble dentro de la plantilla. Con Isi Ros ha hecho una gran amistad, está super a gusto", cuenta.

El momento más complicado de Alorda en el Avilés fue a mitad de temporada. El mallorquín cayó lesionado y estuvo mes y medio en el dique seco. "Mi madre fue hasta Avilés para estar con él", señala Joan, que quiere destacar la labor de los compañeros de su hermano. "Nunca le dejaron solo. Siempre me lo decía, se sentía super apoyado y querido. Le ayudaron un montón a seguir adelante", indica Joan, que no se puede alegrar más al volver a ver a Miquel sobre el terreno de juego.

Ataviado con su camiseta del Avilés, con el 9 a la espalda, y su bufanda blanquiazul, Joan estará hoy en el campo y, espera, en el partido de dentro de dos semanas donde se decidirá el ascenso. "Me quedo todo el mes de junio para animar como el que más", comenta el mallorquín, que en redes sociales deja claro su amor por los colores blanquiazules. "Creo que hay equipo como para conseguir el ascenso. Empezamos de una forma rara, pero ahora se ve que van todos a una", analiza. Para él, la clave de la eliminatoria ante el Gernika estará en la grada. "Los aficionados somos los que podemos marcar la diferencia. Con nosotros el partido empieza 1-0. La del Avilés es de las mejores aficiones que he visto", sentencia Joan. Lo que está claro es que el mayor de los Alorda se dejará la garganta para ver a su hermano conseguir el ansiado ascenso con el Avilés.