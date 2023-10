Pablo Carreño vuelve a jugar un partido oficial 230 días después de su lesión

El tenista asturiano Pablo Carreño volvió ayer a jugar un torneo oficial, el Alicante Ferrero Challenger, 230 días después de caer lesionado el pasado 13 de febrero en el Open 500 de Rotterdam cuando jugaba con el francés Richard Gasquet. Desde entonces, el gijonés ha pasado por un auténtico calvario con varias recaídas y un sinfín de problemas físicos que le mantuvieron todo este tiempo fuera de las pistas.

En el momento de la lesión ocupaba el puesto 17 del ranking de la ATP y ahora ha caído al 193. El largo parón le ha impedido participar en torneos como el Conde de Godó, el Open de Madrid, el Open de Estados Unidos, Roland Garros, Wimbledon o el Máster 1000 de Montreal, lo que le imposibilitó defender el título logrado un año antes en el torneo canadiense. Carreño se inscribió para jugar en Indian Wells el pasado mes de marzo, pero ni si quiera llegó a jugar el primer partido, que le debía enfrentar a Andy Murray, debido a las molestias que padecía.

A pesar de que la lesión que le obligó a parar fue en Rotterdam, Carreño arrastraba molestias físicas desde mucho antes. De hecho, ya tuvo muchos problemas en el codo durante la celebración de la Copa Davis de noviembre del pasado año y en Australia se le unió una lesión en el húmero y luego una tendinitis. Todo ello hizo que el gijonés estuviera once semanas sin coger una raqueta. Un tiempo en el que Carreño visitó al médico suizo Frank Denzler, especialista en lesiones de codo que le recomendó un tratamiento a base de células madre.

Las lesiones parecían mejorar y Carreño y su equipo creyeron posible reaparecer en el Máster 1000 de Madrid, pero al final no pudo ser. Ni ese ni los torneos siguientes porque los dolores no remitían, lo que llegó a afectar a la moral del jugador. Con el paso de los meses fue de nuevo mejorando hasta el punto de que ayer volvió a saltar a una pista para un partido oficial. Bien es cierto que en un Challenger y no en un torneo ATP, pero por algo se empieza. Su rival fue el español Pedro Martínez, 116 del mundo, ante el que acabó cediendo por 6-3 y 7-5 en un partido en el que Carreño fue de menos a más, pero en el que más importante que el resultado eran las sensaciones, comprobar el estado de la lesión y de acuerdo a eso planificar los pasos futuros.

Al menos, el asturiano volvió a pisar una pista en un partido oficial, lo que no sucedía desde casi ocho meses.