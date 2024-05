Así fue el homenaje al Maestro Fierros: "Es un gran trabajador que ha dejado huella"

El fotoperiodista de 78 años José Luis González "Maestro" Fierros recibió ayer un emotivo homenaje organizado por la asociación "Unidos por el Deporte" y la Real Federación de Fútbol del Principado (RFFPA) en tributo a la extensa (e inconclusa) trayectoria de Fierros cubriendo con su cámara lo que sucede en los campos del fútbol modesto asturiano. "Fierros siempre ha estado ahí y siempre volcado en el fútbol, generoso y especialmente con el fútbol modesto que en Asturias lo encontró a él como baluarte y altavoz", aseguró José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Asturiana, durante el acto.

"En el fútbol hice lo que me gustaba. Lo que quise hacer, lo hice, y eso siempre fue estar en los campos, sobre el terreno y no en la redacción, por eso me siento un privilegiado, por eso y por las amistades que allí encontré", concluyó el propio Fierros, al que su esposa, Camino Llanes, destacó como un "gran trabajador" que ha "dejado huella".