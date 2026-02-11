El piloto asturiano Fernando Alonso habla por primera vez de las nuevas reglas de la F1 y de la polémica del motor de Mercedes: "Sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos"

"Sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos. No es bueno empezar detrás de alguien que explora algo que no estaba destinado a explorarse". Son palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, que habla por primera vez sobre el nuevo reglamento de Fórmula 1 para este año y de la polémica de Mercedes, que con la comprensión de su motor podría tener una ventaja de 0,3 segundos por vuelta. El ovetense hizo esta contundente declaración a Marca, con motivo de la presentación en la sede de Aramco, en Arabia, de su nuevo coche de carreras, el poderoso AMR26.

Alonso participa precisamente este miércoles en el Circuito Internacional de Sakhir de Bahrein en la primera jornada de test F1 de pretemporada. "Hay ilusión, tenemos unas instalaciones top, un nuevo túnel de viento y a un gran diseñador como Adrian Newey. Los nuevos comienzos siempre son emocionantes. Vamos a ir de menos a más, seguro, y creo que a mitad de año podremos luchar por grandes cosas", dijo este lunes el piloto asturiano, que afronta una temporada crucial y que podría ser la última para él en la F1.

Fernando Alonso, al volante de su nuevo coche Aston Martin / Darko Bandi

Alonso lo dará "todo"

“Todos en Aston Martin comparten el mismo afán por ser competitivos y he visto el gran esfuerzo que se está realizando entre bastidores para proporcionar un coche que pueda desarrollarse a lo largo de la temporada. Estoy deseando salir a la pista y desarrollar el coche. Estoy impaciente por darlo todo y ayudar a que Aston Martin sea más fuerte y competitivo", ha advertido.

Una F1 diferente

En una entrevista con Marca, el asturiano reflexiona sobre las nuevas reglas de la Fórmula 1 y se sincera. La mayor diferencia con respecto a temporadas pasadas, según Alonso, será la gestión de la energía y en consecuencia la forma de conducir el coche para optimizar esa energía. "No sabemos si es fácil o díficil seguir a los coches ni lo complicado que será adelantar", asegura.

Lo que sí está claro es que la F1 será diferente. "Nunca volveramos a finales de los 90 o principios de los 2000, cuando los coches eran ligeros, rápidos y el motor hacía ruido. Probablemente todo estaba en la cima del ADN de la Fórmula 1 y ahora nos estamos moviendo hacia una Fórmula 1 diferente. No sé si es mejor o peor, pero diferente, sin duda", contó a Marca.