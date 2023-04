El Oviedo coge aire

El Oviedo ha aprovechado los dos últimos partidos para coger aire, no sólo en la clasificación, sino también en lo que a juego se refiere. Ya hace semanas que se ve un equipo más entonado, que no se dedica únicamente a defender, que también hilvana pases y crea ocasiones de gol. Lo hizo ante los primeros de la tabla en jornadas recientes y ayer, en el Carlos Tartiere, también ante el que la cierra, el Lugo, unos conjuntos estos de la parte de abajo que no se le suelen dar bien este año a los carbayones.

El equipo gallego vino a Oviedo muy agobiado, a catorce puntos de la salvación, y esta situación crítica la dejó patente en el terreno de juego. Sí, marcaron un gol, pero fruto de la fortuna, de un penalti que el árbitro no había visto, pero del que el VAR le avisó por mano de Costas. Ahí prácticamente se acabó todo el arsenal ofensivo de los lucenses, aunque también es cierto que tras este tanto los azules perdieron la confianza con la que habían salido al terreno de juego y gracias a la cual habían marcado su primer gol. Y por fin, el Oviedo, logró ayer dos tantos en un partido. Por supuesto que no debería ser noticia tal como está de avanzada la competición, pero es que los azules no lo habían conseguido en ninguno de todos los encuentros jugados hasta el momento. He aquí uno de los motivos por el que los oviedistas están donde están. Habría que analizarlo con datos, pero a primera vista todo hace indicar que el Oviedo ha comenzado a jugar mejor, a llegar con peligro a la portería contraria, cuando ha vuelto a contar con Borja Sánchez en unas condiciones físicas más o menos aceptables. Y también cuando han explotado otros tres jugadores de la cantera que se han hecho amos de las bandas, de las dos: Lucas y Viti por la derecha, y Abel Bretones, junto al propio Borja Sánchez, por la izquierda. En Las Palmas fue Viti el que asistió a Borja para que consiguiera el gol de la victoria azul; ayer fue Lucas Ahijado el que dio los dos centros para que Enrich y Vallejo certificaran la victoria de los carbayones. Que el Oviedo con Borja Sánchez es otro Oviedo quedó demostrado en la mejor jugada del partido y una de las más brillantes de los azules en lo que va de Liga. Borja Sánchez, en medio campo, le dio el balón a Enrich, quien en un toque exquisito se lo devolvió de tacón; el diez azul, sin tiempo para pensar, vio el desmarque de Lucas, quien en otro gran detalle técnico se la devolvió a Enrich, que disparó bien, pero se encontró con la manopla de Whalley, quien en una magnifica estirada envió el cuero a córner. Hubiese sido sin lugar a dudas uno de los goles de la temporada en la división de plata del fútbol español. Así y todo, sirvió para desmostar que el Oviedo tiene más fútbol del que ha desarrollado hasta el momento. No es la primera vez que pasa, pero el técnico azul, Álvaro Cervera, volvió a acertar ayer en los cambios. Sus jugadores no habían cogido el ritmo al partido en los primeros 15 minutos de la segunda parte y el cántabro decidió una triple sustitución. Con Camarasa, que sustituyó a un errático y en ocasiones apático Koba, ganó fuerza, colocación y calidad en el centro del campo, y con Manu Vallejo y Moro, rapidez y verticalidad en el ataque. Y así, a los pocos minutos de los cambios, el Oviedo obtuvo el premio del segundo gol. Autor: Vallejo. Ahora, a esperar que la buena racha azul tenga continuidad en Ibiza.