La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Aquellas fotos de familia y esas renovaciones

"Todo OK, José Luis". El arbitraje español, por boca de su presidente, Medina Cantalejo, lanza el mensaje de que no pasa nada, de que todo está en orden y que los que dudan del VAR y otras cositas son los que van en dirección contraria por la autopista. El colectivo, que sigue funcionando como un único cerebro con muchos cuerpos, se mantiene como siempre: levantando muros y sacando los dientes contra las críticas. Todavía con el "caso Negreira" dando algún disgusto que otro, la orden es huir, lo que no se sabe es si hacia atrás, hacia los lados o hacia adelante, y culpar únicamente al que pillaron con las manos en la masa.

En lo que viene siendo la madreñina "furgolística" se sigue a la espera de conocer si habrá ciudad deportiva en Latores después del susto que Martín Peláez le pegó a más de uno cuando ante los accionistas azules dejó el proyecto en el aire. Los plazos de la Administración en España son los que son y estos siguen sorprendiendo a algunos. En un suspiro se cumplirá un año de aquella foto en la finca de los poderes locales junto al dueño del club. Así que paciencia, que tiene pinta de que se consumirán muchas tabletas de turrón antes de que todos los documentos estén firmados y con el sello correspondiente. Mientras, a 28 kilómetros la plantilla rojiblanca se hace la foto de familia. Sí, esa que se solía tomar en las presentaciones de los equipos en agosto coincidiendo con los torneos estivales previos al inicio de la temporada. Pero como ahora en agosto ni hay presentaciones, ni los equipos están cerrados, ni ya se organizan torneos porque hay que hacer giras por el extranjero, pues lo que era una tradición ha pasado a convertirse en un "aquí te pillo, aquí te mato" de manual que cumplen al pie de la letra todos los equipos de este "fúrgol" moderno. Mientras tanto, se esperan noticias sobre el "9" con el que se quiere reforzar el ataque de MAR que, como a unos cuantos de ese vestuario, le toca renovar (o no). Aunque la familia orlegiana prefiere esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, que no es lo mismo jugar en Primera que en Segunda, y pide calma a las masas. Por lo demás, en la casa azul confían en seguir alargando su racha sin derrotas y sumar los tres puntos en Anduva. En Miranda no estará Cazorla, que aún sigue tratando de superar sus molestias musculares, y habrá que ver si finalmente los partidarios de dar más minutos a Alemão en detrimento de Borja Bastón ganan la partida por una vez. Pero, lo dicho, "todo OK, José Luis", ¿oyisti, güey?