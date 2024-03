La opinión sobre el polémico vídeo del Sporting: El incendio del cubo y la escoba sin palo

Pues ya está. Prueba superada. El Sporting ya tiene su vídeo viral de impacto interplanetario. Una chiquilla de rodillas limpiando la cal de una de las líneas del centro del campo de El Molinón con una escoba sin palo y un cubo con agua en plena celebración del Día de la Mujer lo ha incendiado todo. Y eso que el vídeo era para sumarse precisamente al día en el que todo se vuelve morado y que el clip acaba con El Molinón convertido en un gran símbolo de Venus. Para unas y unos, lo de la criatura esclavizada cual abuela de otros tiempos no muy lejanos destrozándose las rodillas para dejar brillante el suelo de la cocina sobraba. Y más en un día así. Cierto. Para otras y otros, no se ha entendido lo que el Sporting quería expresar con el vídeo. Cierto. Así que, en un país en el que todo marcha de cine, durante horas no hubo más tema de conversación.

Luego ya vino la entrada en escena de nuestros queridos políticos, encabezados por la Alcaldesa, que parece que desde el asunto del Mundial ha perdido el miedo a darle collejas, merecidas o no, a la familia orlegiana. Al final, el director de comunicación del club tuvo que salir a pedir perdón, y el Sporting optó por publicar una versión softcore del vídeo –eso sí, sin retirar la versión hardcore de la polémica–,en la que no hay rastro del cubo y la escoba. No hubo tiempo para meter en posproducción una roomba de esas que barren solas y funcionan con wifi.

Pero se nota que a la gente le va lo duro: en el momento de escribir estas líneas el polémico vídeo ya llevaba 18 millones de reproducciones (el del gol de Nacho Méndez al Oviedo, 22.500), lo que a buen seguro situará al Sporting en lo más alto de la lista de LaLiga en interacciones en redes. La polémica, el cabreo, la indignación... mandan sobre la felicidad. Ya lo decía estos días güelito Biden: "No es lo viejos que somos, sino lo viejas que son nuestras ideas. El odio, la ira y la venganza están entre las ideas más antiguas". Y a partir de ahora, amiguinas y amiguinos, añadan un cubo y una escoba. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, ¿oyisti, güey?