Podemos considera que la búsqueda de irregularidades fiscales al fundador del partido Juan Carlos Monedero por parte del gabinete del exministro Cristóbal Montoro son un signo de "persecución política" que ha sufrido la formación, aunque descarta cualquier tipo de acción judicial por esta causa y delega en el interesado la toma de decisiones legales oportunas.

La información publicada este lunes por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, desvela el episodio protagonizado por el jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, en el marco de la causa secreta que investiga el posible uso de influencias en el despacho fundado por el exministro.

En un email enviado en 2015 al entonces titular de Hacienda, el cargo de Montoro se refiere al dirigente de Podemos cuatro días después de que la prensa informara de que había pagado una multa de 200.000 euros a Hacienda para evitar una sanción por haber cobrado 425.155 euros de distintos gobiernos latinoamericanos a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva2.

"Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]", dice el mensaje, que tiene como destinatario una dirección de correo electrónico oficial del Ministerio de Hacienda cuyo encabezamiento es "aromero", que se correspondería con el exministro según defienden fuentes judiciales, siendo Romeo el segundo apellido de Montoro.

Caída de Monedero

Si en febrero de 2015 se destapó este episodio con el fisco, a finales de abril Monedero dimitió como cargo de Podemos, después de haber reducido sensiblemente, y a raíz de estas informaciones, sus apariciones públicas en el partido, donde permaneció en un segundo plano como una voz influente.

El fundador de Podemos ostentó la presidencia del think thank morado, Instituto Democracia y República, hasta este verano, cuando fue apartado por Ione Belarra para poner en su lugar al ex Jemad Julio Rodríguez, persona de máxima confianza de Pablo Iglesias, que también ocupó cargos en esta fundación.

El motivo de su caída en esta organización paralela serían las diferencias que Monedero mantiene en los últimos meses sobre la estrategia de Podemos con respecto a Sumar, al considerar que los morados deberían haber huido del belicismo para aproximarse más a Díaz y naturalizar el acercamiento a una coalición de la que, a su juicio, deberán formar parte.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, valoró este lunes en rueda de prensa en la sede morada el episodio desvelada por este medio y apuntó a que "el hecho de que un jefe de gabinete le informe a un ministro sobre datos particulares de una persona en concreto evidencian la persecución política a la que ha sido sometido Monedero y el conjunto de Podemos en los últimos años". Preguntada por la respuesta de Podemos ante un episodio que implica al que en aquellos momentos era un cargo del partido, Serra ha desviado al interesado cualquier acción judicial, señalando que "es algo que debe responder el propio Monedero".