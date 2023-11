CC busca que Sánchez 'se moje' en la investidura sobre el pacto para Canarias

Casi tres meses después de las elecciones del 23 de julio el Congreso afronta desde este miércoles dos días de sesión de investidura con garantías de prosperar y dando así un inicio efectivo a la nueva legislatura abierta con la constitución de las Cortes a finales de agosto. La más que probable reelección del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, se produce en medio de un clima de tensión por la naturaleza y contenido de los pactos alcanzado por el PSOE con los distintos grupos nacionalistas e independentistas, además de con Sumar, que incluye una amnistía para todos los implicados y encausados por el ‘procés’ catalán de 2017, medida que está siento contestada por los partidos de la derecha (PP) y de la ultraderecha (Vox), pero también por sectores socialistas y por colectivos profesionales del ámbito de la estructura del Estado y algunos estamentos económicos.

Canarias observa esta nueva investidura de Sánchez con la mirada puesta en parte en ese clima de rechazo de una parte de la sociedad a los pactos con los grupos que conforman una mayoría absoluta en el Congreso, y que garantizan a priori a Sánchez que el jueves será reelegido con 179 votos, pero también por lo que pueda dar de sí la formación de un nuevo gobierno central de coalición entre el PSOE y Sumar, con casi segura presencia canaria en el Consejo de Ministros, y sus planes en relación con las necesidades y prioridades del Archipiélago para los próximos cuatro años. Esa 'agenda canaria' se plasma de hecho en el acuerdo firmado el viernes pasado entre CC y el PSOE a cambio del apoyo de la diputada de la formación isleña, Cristina Valido, y que compromete al nuevo Ejecutivo a una serie de medidas y de recursos económicos para el Archipiélago que los nacionalistas valoran en más de 1.100 millones anuales. La diputada de CC buscará durante su intervención el jueves que Sánchez se ‘moje’ sobre el contenido de ese acuerdo y su cumplimiento, y que personalmente dé lustre al mismo con referencias muy explícitas y concretas a las cuestiones más importantes, en especial a la cuestión migratoria, pero también sobre financiación, cumplimiento del REF, empleo juvenil, pobreza o inversiones para infraestructuras de todo tipo que resuelvan las emergencias hídrica y energética que sufren algunas islas.

El apoyo de CC a la reelección de Sánchez es uno de los elementos llamativos de esta sesión de investidura no solo porque los nacionalistas han priorizado finalmente la posibilidad de conseguir el desarrollo de la agenda canaria, por encima de su rechazo a la amnistía, inicialmente considerada una “línea roja” en este sentido, sino también porque la formación que lidera Fernando Clavijo había apoyado previamente la frustrada investidura del líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. El acuerdo de investidura entre CC y PSOE supone, de facto, una apuesta estratégica de ambas formaciones políticas que en principio no parece que vaya a tener consecuencias en el pacto de gobierno de nacionalistas y PP en Canarias, pero que abre una brecha entre los dos socios. CC volverá así a apoyar a Sánchez tras el ‘no’ en 2019 de su entonces diputada nacional, Ana Oramas, que no respetó la decisión adoptada por la dirección del partido para una abstención y rechazó al candidato socialista por su intención de formar gobierno con Podemos.

Aunque el voto de Valido no es necesario para que Sánchez logre la mayoría necesaria e incluso una investidura en primera votación por mayoría absoluta, el PSOE ha puesto todo el empeño en incorporar este voto al grupo del ‘sí’ por lo que tiene de estratégico: incluye un nuevo territorio, en este caso Canarias, a los implicados en los pactos con otros grupos nacionalistas y soberanistas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y abre el espectro ideológico de sus aliados robándoselo al PP. CC reconoce que ha ido a lo práctico y que el acuerdo con los socialistas no está guiado por su afinidad con Sánchez, sino porque es “la mejor opción para Canarias” y sus aspiraciones de lograr medidas y recursos económicos para las Islas en el marco de cesiones socialistas a las comunidades con cuyos partidos nacionalistas ha negociado la investidura.

La sesión de investidura se espera de gran tensión parlamentaria y corre el riesgo de reproducir en el hemiciclo parte de la división que hay en la calle en relación a la amnistía y las cesiones a los soberanistas catalanes y vascos. Los seis diputados canarios del PSOE respaldan sin fisuras la estrategia de Sánchez, que además contará con el respaldo ‘in situ’ del secretario general del partido en Canarias, Ángel Víctor Torres, uno de los candidatos a integrarse en el nuevo Gobierno. La posible entrada del anterior presidente de Canarias en el Consejo de Ministros comportaría casi con toda seguridad la salida del actual ministro de Industria, Comercio y Turismo, el tinerfeño Héctor Gómez, aunque los socialistas canarios aseguran que de momento no ha habido ninguna comunicación por parte de Sánchez en este sentido.

Ocho a siete

En todo caso, la expectativa sobre estos movimientos quedan por ahora en un segundo plano ante la importancia de las sesiones parlamentarias del miércoles y jueves en las que todo el ámbito socialista, pero en especial sus simpatizantes y votantes, esperan una explicación convincente por parte de Sánchez sobre todos su pactos con el JxC y Carles Puigdemont, y sobre todo lo relacionado con la amnistía. Tampoco contemplan por ahora desde el PSOE canario posibles consecuencias en las Islas del acuerdo con CC para el ‘sí’ de Valido al candidato a la Presidencia, más allá de la acordada entre ambas formaciones en el ayuntamiento de La Laguna, dando por hecho que el PP de Manuel Domínguez nunca romperá con Clavijo por más que le haya molestado el recorrido de los nacionalistas, lento pero sostenido, hacia el apoyo a la investidura pese a la amnistía.

La mayoría de seis los diputados del PP en el Congreso, todos excepto Guillermo Mariscal, vivirán de facto su primera sesión de investidura con éxito para el candidato tras la experiencia de hace casi dos meses de ver cómo su presidente nacional era rechazado por la Cámara para acceder a La Moncloa. Junto al diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, serán quienes expresen el voto contrario a Sánchez de entre los parlamentarios isleños. El ‘sí’ será defendido por los seis socialistas, la diputada de Sumar-Podemos por la provincia oriental, Noemí Santana, y la nacionalista Cristina Valido.

La diputada de CC volverá a intervenir en una investidura tras la que ya protagonizó en la de Feijóo y confía en que Sánchez le dedique un amplio espacio a comentar lo pactado con el PSOE sobre la agenda canaria. No espera que el candidato lo haga durante la intervención inicial en la que presentará su programa de gobierno, aunque no descarta alguna alusión al hilo de su segura referencia al numeroso grupo de formaciones que lo respaldan (ocho en total), pero sí en el ‘cara a cara que sostendrán el segundo día de la sesión parlamentaria. Es ahí donde Valido se fajará para tratar de rascar al candidato su compromiso e implicación personal en todas las medidas del acuerdo con el PSOE, dejándole claro que CC no le apoyará en lo de la amnistía y que la votará en contra.