El nuevo número de “Prímula”, la revista cultural que edita el Hospital de Cabueñes, dedica su portada a los sanitarios que estuvieron en primera línea de batalla contra el covid-19. Por eso, ayer decía el gerente del centro, Manuel Bayona, que esta nueva edición es “un tesoro” durante una presentación más concurrida de lo habitual y que contó con la presencia del fotógrafo Muel de Dios, autor de la citada cubierta, que luce un mosaico de su conocido trabajo de retratos a empleados del servicio sanitario asturiano, entre otros sectores. “Tenía claro que si no podía retratar a sanitarios no haría el proyecto. Que el hospital me abriese las puertas fue un regalo”, dijo.

La revista rescata la historia del médico y poeta César Martín Cano, glosado ayer por la enfermera María Ablanedo y en presencia de su hija, Alicia Martín. “Su obra científica era desconocida hasta ahora”, aseguró la enfermera, que destacó la trayectoria del facultativo en la investigación de enfermedades tropicales. Usuarios del Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Montevil presentaron un reportaje sobre el pintor José Luis Díaz y se leyeron en alto poemas de compañeros como Tonia Posada y Dolores Nosti. La presentación más amena, sin embargo, fue la de Pablo San Miguel, cirujano jubilado e integrante del grupo “The Goggles”, fundado por médicos de Cabueñes en 1998. Acaban de sacar nuevo disco y ayer hizo un repaso a la historia de la banda rescatando viejas fotografías.