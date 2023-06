Los rizos que conquistan TikTok visitan Gijón

Se llama Waleska Rivera, es de Guatemala, estudia Medicina y a sus 25 años tiene una de las melenas más famosas del mundo. Su larga cabellera rizosa del color de la Coca Cola no solo le llega casi hasta la cintura, sino que la han convertido en una de las influencers más pujantes en redes sociales como TikTok. Sus vídeos con consejos para cuidar pelos como el suyo acumulan millones de reproducciones en América Latina. Se puede decir que Rivera es una gran mujer, pero, invirtiendo los términos del refrán, detrás de ella también hay un gran hombre. Un gijonés llamado Joaquín Merediz, un chico de 30 años que se dedica al marketing y que, en 2020, tras ver una foto de la joven, se enamoró y decidió cruzar el océano para empezar una relación ella. Entre los dos están subidos a la ola del éxito y están a punto de sacar una línea de productos de belleza. Ahora, estar terminando un largo viaje por Europa que los ha llevado a la orilla gijonesa del Cantábrico. Waleska Rivera ha quedado alucinada con el Principado y con Gijón. "Es una maravilla", afirma.

Waleska Rivera, cuenta ella misma, ya apuntaba maneras en las redes sociales. Su historia tiene miga. Empezó creándose sus propias páginas de Facebook y compartiendo contenido sobre cabello. Es natural de Jalapa, una ciudad más pequeña que Gijón. Cuenta con algo más de 190.000 habitantes y está a cien kilómetros de Ciudad de Guatemala. No lo ha tenido fácil. Revela que, cuando tenía cinco años, sus padres emigraron a Estados Unidos en busca de trabajo. Desde entonces, por cuestiones de papeles, no los ha vuelto a ver. Vive con sus tíos y aprendió por su cuenta a cuidar su larga cabellera morena.

Si el periplo de ella llama la atención, el de él no también es curioso. Joaquín Merediz y Waleska Rivera se conocieron en plena pandemia. Les separaban miles de kilómetros y millones de litros de agua. Todos los que tiene el océano Atlántico, que no son pocos. "Vi un documental sobre las ruinas de Tikal y planeé un viaje de vacaciones con amigos. Me salió en un hashtag una foto de ella y decidí escribirla", recuerda. Tardó en responderme cosa de una semana y luego ya empezamos a hablar", añade. Joaquín Merediz tomó la decisión de mudarse a Guatemala. "Al final, por la diferencia horaria era la única manera de estar juntos", relata sobre una historia de amor que, en el fondo, es todo un flechazo.

Su papel es clave para Waleska Rivera creciera en redes como la espuma. "De Facebook me pasé a Instagram, pero por los estudios no podía poner muchas cosas. Cuando conocí a Joaquín, él me ayudó mucho a tener más impacto. He trabajado con muchas marcas, hice mi propio curso...", enumera la joven. Han pasado el último mes viajando por Europa. La tierrina tira y Merediz ha llevado a su pareja a conocer Asturias en general y Gijón en particular. Han ido al Acuario, a la Universidad Laboral, han dado largos paseos por el Muro de San Lorenzo y se han sacado fotos con la iglesia de San Pedro. La foto de perfil de Whatsapp de Rivera es ahora la entrada a La Laboral. Señal de que Gijón ha hecho mella en ella.

Mucho contenido de su visita lo ha subido a sus redes sociales. Su impacto es enorme. Solo en TikTok cuenta con más de dos millones de seguidores. "Me ha encantado Asturias. Ya estoy pensando en volver. Lo que más me llama la atención es que en Gijón se puede pasear mucho y andar por las todas las calles", dice. Su escapada casi ha llegado a su fin. Hoy viajan a Madrid para hacer escala antes de volver a Guatemala. El contenido que Waleska Rivera postea tiene especial eco en países como Estados Unidos, Brasil o México. Pero cuenta también con una legión de seguidores en España. "Me ha escrito mucha gente que conoce Asturias y me ha sorprendido porque nunca esperé que en una comunidad tan grande como la que tengo habría un grupo de gente tan grande que fuera de Gijón. Mucha gente me escribió para que disfrutara del viaje", se sincera la joven. Una joven, que, a sus 25 años, cuenta con unos rizos que no solo han conquistado las redes sociales allende el gran charco, sino también el corazón de un gijonés.