El Tribunal de Cuentas fiscalizará actas y datos de reservas y tesorería de Emulsa

"El Tribunal de Cuentas será quien determine si existe o no alguna irregularidad y tomar las medidas pertinentes en su caso; eso no corresponde ni al Ayuntamiento ni a la empresa, así que vamos a dejar que el Tribunal de Cuentas haga su trabajo y, como no puede ser de otra manera, facilitárselo al máximo". Ese es el mensaje que ayer transmitía el presidente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), el concejal popular Rodrigo Pintueles, tras conocerse que el gerente había enviado al tribunal la documentación de la situación contable de la empresa por si hubiera algún supuesto que "pueda constituir conducta ilícita desde el punto de vista contable, administrativo o penal". El gerente dio esa información al consejo de administración en la reunión extraordinaria celebrada el miércoles para hablar específicamente sobre la situación económica de la empresa. Misma situación que Pintueles planteó a los grupos políticos en una comparecencia especial en el Ayuntamiento y hoy trasladará a la representación de los trabajadores en una reunión con el comité de empresa.

El trabajo iniciado de cara a elaborar las nuevas ordenanzas fiscales y el presupuesto de 2024 por el actual equipo directivo llevó a detectar una serie de anomalías. La fundamental, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, fue la constatación del vaciamiento de las reservas voluntarias de la empresa. Aunque en la contabilidad de la empresa computan alrededor de 16 millones –en concreto 15,7– por ese concepto; lo cierto es que es un dinero que no existe como tal. Solo es la consignación, en parte, de los bienes comprados con ese dinero. Y es que el uso de las reservas para la autofinanciación de inversión por parte de Emulsa se detectó como práctica habitual desde 2012. A ello se añadió en 2021 y 2022 su utilización para compensar los 5,7 millones de pérdidas que sumaron ambos ejercicios. Muy marcados por los gastos extraordinarios de la pandemia.

Toda la documentación que sobre las reservas y la tesorería de la empresa se ha ido recopilando en este proceso es lo que se ha remitido al Tribunal de Cuentas. Además de las cuentas y auditorias de esos ejercicios económicos. También es importante la información que puedan aportar las actas de los consejos de administración y juntas generales ya que una de las dudas que tiene el actual equipo directivo de Emulsa es sí se siguió la tramitación correcta para tener las autorizaciones de los diferentes usos dado a esas reservas, por ejemplo en las inversiones que mayoritariamente fueron compras de vehículos de trabajo. Autorizaciones que dependerían, según los casos, de los consejos o las juntas generales. En las actas de las juntas generales (que al ser una empresa municipal es el Pleno ) de cierre de cuentas de los dos últimos años se fija que las pérdidas van a esas reservas.

"Al Tribunal de Cuentas se le proporcionarán cuantos documentos requiera en su labor de análisis y fiscalización", explicaba Pintueles con la intención de facilitar al organismo ese trabajo de inspección y valoración de la situación contable de la empresa. El proceso solo acaba de empezar.

Al margen del problema con las reservas, la nueva presidencia de Emulsa ha puesto de manifiesto la pérdida de ingresos que venía acumulando la empresa por facturas impagadas o mal pagada en base a la aplicación de datos incorrectos, En el primer caso, se han detectado, y reclamado, alrededor de 1,1 millones de 72.704 facturas impagadas entre 2007 y 2023. Hay otro 1,1 millón que Emulsa considera se tenía que haber cobrado y no se cobró a empresas y entidades públicas por no haberles aplicado el coeficiente correcto correspondiente a su actividad económica o no haber computado los metros cuadrados reales de ocupación de esas instalaciones.

Emulsa trabaja en verificar sus números y generar un plan de acción que garantice su viabilidad. La concejalía de Hacienda, que encabeza la concejala forista María Mitre, también está haciendo una labor de investigación sobre el asunto. Y ahora se busca la opinión del Tribunal de Cuentas por si de esas anomalías pudiese salir un delito. Pero en el consejo de administración de Emulsa la representación sindical y vecinal pidió también incorporar a esa labor fiscalizadora una auditoría externa. Algo que desde algunos ámbitos no se pide solo para Emulsa. Se pone también la mirada en toda el entramado empresarial del Ayuntamiento y, sobre todo, en las tres grandes del grupo empresarial municipal. Ese núcleo duro los conforman las empresas de Medio Ambiente (Emulsa), Aguas (EMA) y Transportes (Emtusa). El Ayuntamiento también es socio único de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa), Divertia, y lo que se conoce como Gijón Impulsa que legalmente es ahora la Empresa de Promoción Empresarial y Turística. Además, tiene parte de Cementerios de Gijón, la Empresa Mixta de Tráfico y el Centro de Transportes.

El gobierno local no tiene una decisión tomada sobre ello, pero no cierra la puerta a cumplir con la petición. "Mi opinión personal es que, dada la caótica situación económico–financiera que suelen dejar en herencia los gobiernos de la izquierda, sería muy conveniente encargar una auditoría en al menos las tres grandes empresas municipales. Es una decisión que debe adoptarse en el seno del conjunto del equipo de gobierno y aún no lo hemos debatido ", explicaba Pintueles. En la misma linea se reflexionaba desde el ámbito forista donde no hay vetos a esa auditoria si se considera que es la mejor fórmula: "somos partícipes de que se investigue cada céntimo de la empresa".