El torero valenciano Enrique Ponce (Chiva, Valencia, 1971) lleva varias semanas en el foco mediático. A su regreso esta temporada a los ruedos después de una retirada en 2021 se suman también los rumores sobre su boda con Ana Soria, con quien mantiene una relación sentimental desde el año 2020. Ninguno de los dos ha querido confirmarlo. Lo único seguro es que el diestro reaparecerá el próximo 17 de mayo en la plaza de toros de Nimes (Francia). Prevé que sean pocos festejos y despedirse de la tauromaquia en Valencia. ¿Será Gijón unas de las plazas donde actúe este año?

El torero acudió recientemente a la presentación del cartel de las Fallas 2024, una cita en la que se recordó al recientemente fallecido Paco Arévalo -también valenciano y muy aficionado a los toros. "Va a ser mi última tarde como torero y yo quería que fuera Valencia. Echo la vista atrás y parece todo como un sueño (...) Empecé muy jovencito y lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido torear, vivir el toreo, y eso es lo que he hecho toda mi vida y aunque me vaya el torero no morirá nunca", relató durante la presentación, asegurando que aunque suene a tópico, "no podría imaginar todo lo que yo he conseguido a lo largo de estos años". "Me he dado cuenta de que ha pasado cuando dejé de torear, que lo hice un día para otro. Han pasado 2 años, he estado desconectado, a lo mejor me hacía falta también, cuando miraba para atrás yo pensaba '¿yo he sido capaz de hacer todo eso?' una cosa extraña. Y cuando ves esto en el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido realmente", reconoció

Ponce, que tomó la alternativa como matador de toros en 1990 en la plaza de Valencia, precisamente, ha actuado en numerosas plazas de todo el mundo. El Bibio, en Gijón, es una de ellas. Su último paseíllo fue en el año 2019. Era el 18 de agosto y actuó con José María Manzanares y Miguel Ángel Perera. Los toros fueron de la ganadería de Juan Pedro Domecq. Ponce lució un vestido de luces azul marino y oro. En la plaza había alrededor de tres cuartos de entrada. Cortó una oreja a su primer toros, y dio una vuelta al ruedo en el segundo. Fue Miguel Ángel Perera quien esa tarde logró salir en hombros.

En Gijón, Enrique Ponce ha tenido éxito muy importantes en los últimos años. De hecho, salió por la puerta grande dos años seguidos. Era habitual que la banda de música tocase los acordes de la película "La Misión" durante sus faenas más espectaculares. Tras aquella tarde de 2019 llegó la pandemia y Gijón se quedó sin toros en el verano de 2020. Cuando se celebró la feria de begoña de 2021, con un aforo limitado y solo tres festejos, Enrique Ponce ya se había apartado de los ruedos. Ahora, esta temporada, el torero volverá a los ruedos. Y quién sabe si a El Bibio. O al altar.