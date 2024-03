Habla el padre del joven en coma tras una paliza en Gijón: "Debieron de pillarle casi en el portal"

Una brutal paliza, con patadas en la cabeza. Un conocido camarero gijonés de 34 años, M. A. A. M., permanecía ayer ingresado en coma inducido en el HUCA con un traumatismo craneoencefálico por la agresión de tres jóvenes españoles, en principio sin antecedentes de entre 17 y 19 años, la madrugada del Viernes Santo en El Llano. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió la detención de los tres a los pocos minutos del ataque, que sucedió en la calle Juan Alvargonzález, en el cruce con la avenida Schulz, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La paliza la presenciaron un vecino y un sereno, José Manuel González Dou, que vieron cómo los tres tumbaron en el suelo al camarero y le patearon en el cuerpo y la cabeza. Presuntamente, le robar un reloj antes de escapar del lugar, rcuperado por los agentes. El padre de la víctima, alertado por el vecino, acudió al lugar de los hechos mientras atendían a su hijo. "Debieron de pillarle entrando casi entrando al portal", relató.

La agresión tuvo lugar sobre las cinco y veinte de la mañana. Las causas de la misma se están investigando por la Policía Nacional. Dos de los detenidos permanecían ayer en los calabozos de la comisaría de El Natahoyo. La previsión es que hoy pasen a disposición judicial. El tercero, el de 17 años, fue puesto en libertad el mismo viernes, quedando a cargo de sus tutores legales. La Fiscalía de Menores se hará cargo de él mañana.. Oficialmente, no ha transcendido ninguna versión que explique la agresión por parte de los implicados. No obstante, fuentes conocedoras del caso, explican que entre los agresores y la víctima no había relación previa. Estas fuentes apuntan a que los implicados volvían de fiesta cuando se cruzaron con el camarero y, tras increparse verbalmente, la emprendieron a golpes con él. Lo tumbaron en la acera, al pie de un paso de cebra y le patearon durante varios minutos antes de escapar por la avenida Schulz en dirección a Pumarín.

El sereno José Manuel González Dou fue uno de los testigos. Lleva trabajando como sereno desde hace año y medio. La noche del Viernes Santo partió a las 23.00 horas desde una conocida cafetería de la avenida de Manuel Llaneza junto a sus compañeros para hacer su ronda habitual por El Llano. Minutos antes de las cinco y veinte, la hora de la agresión, caminaba por Schulz, a la altura del portal 126, ya pasado el cruce con Juan Alvargonzález, cuando se cruzó con los tres chicos. Vestían sudadera oscura, pero en ese momento no les dio importancia. Segundos después, cuando González Dou se encontraba en el cruce con la calle María Josefa desde Schulz decidió darse la vuelta por los ruidos que comenzó a escuchar. "Estaba a dos calles de donde pasó y empecé a escuchar ‘bum’, ‘bum’, ‘bum’", relató a LA NUEVA ESPAÑA, la noche del viernes.

"Me acerqué a mirar y vi que le estaban dando patadas a lo que parecía un bulto", prosiguió el sereno. Fue cuando González Dou se acercó al cruce con Schulz con Juan Alvargonzález cuando los tres chicos, según comentó él mismo, cesaron en su ataque y se marcharon de la zona. Se volvieron a cruzar con el sereno en Schulz. "Iban como al trote. Al ir con la capucha no pude verles mucho. No sé si es que me vieron o que se cansaron de pegar", añadió. El ruido de la paliza despertó a un vecino, que también vio lo sucedido y decidió bajar a la calle. El padre de la víctima, un conocido hostelero de El Llano y que vive muy cerca del lugar de los hechos, acudió a donde pegaron a su hijo a los pocos minutos. "No estaba consciente. Respiraba con mucho trabajo. Como si estuviera roncando", concretó González Dou.

Fue el sereno el que sacó su teléfono móvil de su anorak de color naranja y negro para marcar el número de la Policía Nacional. Rápidamente, varias patrullas se personaron en esta zona del barrio de El Llano. La eficacia de los agentes permitió la detención de los tres implicados a los pocos minutos. Tuvieron apoyo de la Policía Local. Por su parte, M. A. A. M., fue atendido por los sanitarios en el mismo asfalto. Hasta ese lugar acudieron también facultativos del cercano centro de salud de El Llano. Los médicos se encontraron a la víctima sin conocimiento. No respondía a estímulos. El Samu fue activado a las 5.26 horas. Hasta la calle Juan Alvargonzález se movilizó una ambulancia, pero en vista de la gravedad de las heridas, se activó a la UVI Móvil. La víctima fue evacuada en este vehículo al HUCA. Ingresó en la UVI. Los médicos del principal centro sanitario de Asturias decidieron inducir el coma a M. A. A. M.

Más pruebas médicas

La víctima de la agresión de El Llano permaneció durante toda la jornada de ayer aún en coma inducido. Se encontraba intubado. Está previsto que, a lo largo del día de hoy, sea sometido a más pruebas médicas. Se le hará otro escáner para valorar en qué punto se encuentra el traumatismo en la cabeza. Las primeras exploraciones apuntaron a que podía padecer un neumotórax y tener alguna costilla rota. Su padre estuvo junto a él en todo momento. "Estamos muy fastidiados", comentó ayer por la tarde. "Pasó todo muy rápido. Creemos que fueron a robarle, porque le quitaron el reloj", añadió. "Estamos a la espera de que le hagan más pruebas", añadió sobre el estado de salud de su hijo. Las próximas horas serán claves para conocer la evolución de M. A.A. M.. A sus 34 años, la víctima es un conocido camarero gijonés que trabajaba en el local familiar en el barrio de El Llano, así como en un conocido pub de copas de la zona de Fomento.

Fiscalía de Menores se encargará del implicado de 17 años

La rápida intervención de la Policía Nacional, que tuvo el apoyo de la Policía Local, hizo posible casi en tiempo récord la detención de los tres supuestos implicados en la agresión sobre M. A. A. M., de 34 años. Se trata de tres jóvenes españoles, de entre 17 y 19 años. Los tres estuvieron en la comisaría de El Natahoyo donde se acogieron a su derecho a no declarar. El joven de 17 años implicado en este asunto, al ser menor de edad, tan solo podía ser retenido por los agentes por un plazo de 24 horas. Fue puesto en libertad provisional el mismo viernes y quedó al cargo de sus tutores. Se espera que sea a partir del lunes cuando la Fiscalía de Menores se haga cargo de él. Por otro lado, los dos implicados, ambos mayores de edad, de 18 y 19 años, permanecieron ayer en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional.

Se espera que sea a lo largo del día de hoy cuando pasen a disposición judicial. Será el Juzgado de Instrucción número 5, el que se encontraba de guardia en el momento de los hechos, el que se haga cargo de la investigación. En principio, las fuentes consultadas explican que podrían ser acusadas de un delito grave de lesiones, sin perjuicio de que eso pueda cambiar. La víctima permanece con vida en el HUCA en coma inducido. Será clave a lo largo de la instrucción determinar cuál fue el papel de cada uno de ellos. Por el robo del reloj, ya recuperado, se les podría investigar también por robo con fuerza.

El crimen de José Antonio Justel

Esta agresión no ha sido la única que se ha producido en Gijón en los últimos meses. A primeros de noviembre del año pasado, en la calle Marqués de San Esteban, sucedió otra tragedia. Fue a las puertas de un conocido pub donde el leonés José Antonio Justel Alonso, afincado en Gijón por temas laborales, recibió una paliza que resultó mortal. Por este asunto hay dos investigados, Bryan H. M., al que se le atribuye la autoría de los golpes, y Adrián G. G.. A los dos se les investiga por homicidio. El primero sigue en prisión y al segundo la jueza, al no haber participado en los golpes, le ha concedido la libertad provisional.

