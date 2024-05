Los vecinos urgen obras en las áreas del plan de vías: "Estamos hartos de dibujinos"

La sobredosis generada por dos décadas de acumulación de infografías, bocetos y maquetas de proyectos nunca desarrollados y la coincidencia temporal con el mayúsculo enfado por el vial de Jove colocó ayer al movimiento vecinal en una situación de incredulidad y desconfianza ante la nueva propuesta de estación intermodal de Moreda presentada por el Ministerio de Transportes y el nuevo boceto para el desarrollo residencial alrededor de un parque en el Solarón presentado por el gobierno municipal. No es que no les gusten las propuestas, que tampoco en su totalidad, es que no se creen que se vayan a ejecutar.

"Estamos hartos de dibujinos, cansados; lo que urge es que empiece algo ya, que se vea una pala trabajando en la zona", confiesa Maite Marín, presidenta de la asociación vecinal "Jovellanos" del Centro al hablar de todo lo propuesto en la zona de vías. "Son tantos años que las expectativas han bajado. El diseño puede ser mejorable pero ahora ya nos basta con tener una estación de autobuses y trenes decente y que permita empezar con el metrotrén", remató. Para Marín estamos en "una ciudad que se está quedando atrás, un Gijón en retroceso. No se puede esperar más".

En su doble condición de líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y presidente de la asociación "Evaristo San Miguel", del Polígono, Manuel Cañete tiene más que dudas sobre que esa cubierta verde y paseable sobre la estación garantice "una permeabilidad real" entre su barrio y los de la zona oeste. "Las infografías no dejan ver las pendientes que pueden ser de hasta cuatro o cinco metros de altura y que se tendrán que salvar con rampas y encima una cubierta con aperturas que pueden ser un peligro. Está claro que se va a abaratar", critica al tiempo que denuncia que la propuesta no tiene en cuenta proyectos como la nueva comisaría y el futuro aparcamiento de la avenida de Portugal.

Y hablando de aparcamientos, entiende que se pierde a oportunidad de duplicar el previsto en la estación para dar servicio a todo el entorno. Visto desde el Polígono, y con la barrera que supone Sanz Crespo, la "estación es un muro más o menos disimulado".

Álvaro Tuero, veterano presidente de la asociación "Atalía" de El Natahoyo, no ve más que " otro corta y pega y encima nos hablan que si en 2025, en 2026... No ye fiable. Es todo una desilusión". Igual que no ve esas torres de 13 plantas que "dejarán encajonado el Museo del Ferrocarril como quedó encajonada la playa de Poniente" ni la urgencia de eliminar el viaducto de Carlos Marx. "¿Que estorbaba? Parez que con derribarlo vamos a arreglar Gijón", dice irónico.

"Un proyecto más en un sin fin de ellos. Ya hasta dudamos que sea el definitivo", explica Charo Blanco desde la asociación vecinal de Moreda. A Moreda no le gusta que se el proyecto pero, a estas alturas, "sea cual sea, que se lleve a cabo pronto porque es de vergüenza la falta de estación que tiene la ciudad más grande del Principado de Asturias".

"Muro en Poniente" para el PSOE y un "caminín entre edificios" para Podemos

"Un nuevo Muro de San Lorenzo en Poniente". Eso es lo que el socialista Constantino Vaquero ve en la propuesta del gobierno de Carmen Moriyón de alinear cinco edificios, cuatro de hasta 13 alturas, desde Marqués de San Esteban a El Natahoyo, para poder dejar libre el Solarón como gran parque. Una propuesta que el gobierno local de Foro y PP presentaba el lunes a los consejeros de Gijón al Norte y los medios de comunicación pero que el PSOE quiere llevar al Pleno. Y para ello ha formulado una serie de preguntas de cara a la sesión plenaria de la próxima semana. "Las explicaciones deben darse en el Pleno", concretó un Tino Vaquero que quiere que se le expliquen las justificaciones técnicas de la propuesta.

A la edil de Podemos, Olaya Suárez, tampoco le gusta la propuesta. "Lo que vemos ahora ya no es un parque, es un caminín, un paseo con jardines entre unos edificios que rompen por completo la armonía de la zona", explica la concejala para quien plantear torres es un "grave retroceso" y acusa a Moriyón y su equipo de practicar "un juego de trileros" dando marcha atrás en el compromiso de dedicar a parque todo el espacio libre de vías. De hecho entiende que la propuesta supone que la posición del PP ha triunfado en el gobierno. Suárez plantea una consulta ciudadana sobre el asunto.

