Los partidos, al menos cuando salen victoriosos, tienden a hacer extrapolaciones de unas elecciones generales en clave local, cayendo a menudo en el oportunismo o la distorsión intencionada de los resultados. Seguramente, tras el 23 de julio este fenómeno se repetirá en Gijón, aunque no todas las conclusiones resultarán igualmente creíbles. Tendría difícil encaje, por ejemplo, ligar los datos que arrojen las urnas a la labor del nuevo gobierno tripartito porque apenas acaba de echar a rodar. Ni tampoco colaría vincularlos a los pactos municipales, entre otros motivos, porque Foro no concurre a los comicios. Pero las papeletas sí pueden servir para medir, a modo de comparación con el 28 de mayo, cuánto resta o suma la labor de los socialistas de la ciudad a su propia marca y hasta dónde llega la capacidad del PP para competirle votos a la formación de Moriyón cuando la Alcaldesa no entra en juego.