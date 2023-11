"Llegué a Lavio de La Habana y sentí el choque de la miseria, la ignorancia y la brutalidad"

«Mis ideas venían de La Habana y siempre me interesó el desarrollo económico –por qué unas empresas van a la quiebra y otras prosperan, por qué unas áreas del mundo se desarrollan económicamente y otras no y por qué hay ricos y pobres– y el desarrollo económico vinculado al territorio. Esas dos ideas claves me ayudaron a ganarme la vida. Eso muy vinculado a la migración. Un autor alemán dice que la migración es una innovación geográfica y que la innovación es una migración mental».

–Nací en una clínica de La Habana en 1943. Tengo una hermana, Marina, 5 años menor.

–¿A qué se dedicaba su padre?

–José Feito Fernández, nacido en La Habana, era taxista e hijo de un cochero de coches de caballos en Cuba al finalizar el siglo XIX. Los vaqueiros siempre se dedicaron a cosas de moverse: el comercio, el transporte y la ganadería de vacuno trashumante. Vino aquí a estudiar y cuando tenía 18 años volvió a Cuba porque no había futuro y podían llamarlo a combatir en África. Siempre habló de la conveniencia de tener dos pasaportes. En tiempos de la República volvió a Lavio (Salas) y, yendo a cazar, conoció a mi madre en Castañedo (Valdés). Se llevaban 11 años.

–¿Cómo era?

–Tuvo una vida bastante dura. Escribía de corrido, en una sola palabra. Mi madre, que tenía buena caligrafía, lo corregía, pero cortaba las palabras por donde no era. Era culto; mi madre, no. Me llevaba a la feria del libro de La Habana a partir de los 5 años.

–¿Tenía ideología?

–Era simpatizante del Partido Socialista Unificado de Cuba, comunista. Plantando pinos en un monte que tenemos, La Esquita, me explicó que existían los ciclos económicos. Ahí empezó mi interés por la economía.

–¿Qué le decía?

–Que cuando hay guerra en Europa, en América nos va bien, que en la retaguardia siempre hay mucho comercio –nunca decía una frase con un solo sentido– y que el ciclo, a parte de que crea condiciones para los cambios sociales, hay que aprovecharlo a nivel individual.

–¿Cómo era en casa?

–Autoritario, pero no pegaba.

–Hable de Piedad, su madre.

–Era una mujer bondadosa. La quería todo el mundo y mantenía el nexo de la familia extensa, consanguínea y política.

Juan Cueto fue el encargado de decirme que dejaban el PC y pasaban a la acción directa

–¿Qué recuerda de La Habana?

–Ir con mi abuela cruzando el Parque Central, junto a la estatua de José Martí, al Centro Asturiano de La Habana, donde estudiaba Primaria en el laico Plantel Jovellanos. En frente estaba el Centro Gallego y luego el Capitolio.

–¿Nunca volvió a La Habana?

–No. No hubo circunstancias. La gente con la que pude ir no me convencía y, al ser cubano, no podía hacer la misma ruta que los españoles.

–¿Qué rapacín era usted?

–Excesivamente sentimental.

–¿Y estudiante?

–Muy bueno. En unas calificaciones el profesor pone que «extraordinariamente inquieto, extraordinariamente inteligente, ojalá pudiera decir otro tanto de su conducta». Me pilló saltando de pupitre en pupitre.

–¿Su vida se ha parecido a eso?

–Sí.

–¿Por qué volvieron?

–Mi madre volvió muy contenta porque llevaba 10 años en La Habana, sus padres eran mayores y tenía ganas de verlos antes de que muriesen. Mi padre contaba que en Cuba la cosa se ponía económicamente mal.

–¿Cuándo vinieron a España?

–En 1952, cuando terminó el racionamiento. Vinimos mi hermana, mi madre, mi abuela y yo, Tenía 9 años. Me bautizaron para venir, porque era recomendable hacer la primera comunión. Mi padre no se atrevió a volver hasta 1956, cuando estaban avanzados el regreso de los embajadores y las conversaciones con los americanos para las bases.

–¿Por qué tanto ir y venir?

–Una posible explicación es la herencia cultural vaqueira: mi abuela paterna, cuando oía en casa una conversación de viaje, ponía su maletina cerca de la puerta. Otra es la historia de España: mi padre nunca estaba seguro de un sitio ni de otro. Hizo la inversión de su vida en Cuba, se fiaba más que de España.

–¿En que consistió?

–Compró una casa con verja y la dividió en cuatro apartamentos para alquilar y que pagaran su jubilación. Nunca creyó en los bancos ni en la Seguridad Social. Después de la revolución, dejaron de mandarle el dinero a España. Le dijimos que fuera a gastarlo allí. Fue en 1961 y no le dejaron salir hasta 1965, por una conexión mía a través del PC. En los sesenta lo nacionalizaron todo y adiós a su jubilación.

–¿Qué contrastes notó al llegar a Lavio?

–El choque era la miseria, la ignorancia y la brutalidad. Pasé de estudiar de uniforme a la escuela del Lavio, de 30 niños con un gran maestro, Luis Iglesias Secades. Los niños eran bastante bruscos. Lo que hay ahora en los colegios es una tontería comparado con aquello. Yo era un personaje extraño al que le preguntaban pijadas por oírme el acento cubano. Aprendí asturiano occidental medio por inmersión. Quería marchar y estudiar y lo hice al cumplir los 14 años.

–¿Cómo fue?

–El maestro de Castañedo quería preparar a sus hijas para el examen de ingreso a Bachiller y allí me fui yo también. Vine a Oviedo a examinarme libre y aprobé en el instituto Alfonso II. Mi padre, por la cultura de los emigrantes españoles de izquierda, decía que el futuro se labraba estudiando inglés y contabilidad para trabajar con una multinacional norteamericana. En septiembre entré en el plan más antiguo de la Escuela de Comercio. Estudié desde Lavio, libre y, a veces, sin maestro lo que con Física no era tan sencillo.

–¿Qué adolescente era usted?

–Con mi compañero de pupitre, un hombre de éxito que fue directivo de Telefónica, armábamos bolos de la modalidad batiente, hacía cometas y trapiechas, unas trampas de pájaros, para ganar un dinerillo.

–¿Y en las romerías?

–Nunca me consideré afortunado con las chicas y la situación en España era terrible. Había bailes con orquesta casi todos los fines de semana, con mambos.

–¿Cuándo logró salir de Lavio?

–Mi padre quería comprar «una posesión» en las cercanías de Oviedo. Lo convencimos de que comprarse un piso en la ciudad y dedicara una parte a pensión, algo que conocí cuando venía a examinarme a Oviedo. Fuimos a vivir a la travesía de Víctor Chávarri (Alfonso III el Magno).

–¿Qué le pareció Oviedo?

–Muy parecido a Lavio, pero con dos diferencias muy importantes para mí: que la Santamaría explicaba tan bien las matemáticas que no hacía falta ni estudiar y que conocí la biblioteca pública de la Diputación cuando Lorenzo Castellano era director. Allí traté gente y me incorporé a una tertulia en la cafetería Rialto en la que se hablaba, con mucha sabiduría, de política a través de la poesía.

–La biblioteca tenía «infierno» de libros prohibidos.

­–En él leí todo Neruda y Hernández. Al marxismo, como al sexo, se llegaba por caminos peculiares en la España de entonces. Un verano apareció por la tertulia un señor que venía de París y me dijo: «Quiero hablar contigo». Fuimos al Naranco y le conté que editaba un boletín en la Escuela de Comercio en 1961 y me propuso que entrara en el Partido Comunista. Me puso en contacto con Juan Cueto y José Avello, que eran del comité de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), la organización de masas. En otro nivel, estaban Rosa y Fernando Corugedo.

–¿Por qué le detuvieron?

–Yo era delegado de la Escuela de Comercio elegido democráticamente, la primera que, en 1963, se separó del SEU. Eso se generalizó en los años posteriores y ahí empezaron mis problemas políticos concretos. El comisario Claudio Ramos, que me interrogaba con la pistola encima de la mesa, me detuvo por tercera vez en 1965. Ya íbamos a cara de perro: sabías que te la jugabas, pero con un movimiento de masas detrás.

–¿Tanto?

–Sí, yo le decía: «¿Como quieres que pare la huelga si estás interrogándome aquí?».

–¿Le llegó a pegar?

–Nunca, para él era un pijín de 20 años. Se enteró de que era del PCE cuando ya estaba en París y le jodió muchísimo que anduviera denunciando la dictadura por Europa.

–¿Cómo fue la detención?

–Era marzo y llegaba de Barcelona de asistir a la segunda reunión de la coordinadora nacional de estudiantes. Sabía que me iban a detener por la declaración de principios y un texto de compromiso de solidaridad por el que, en caso de represalia, se iba a una huelga general. Regresé por Madrid, que era donde yo tenía mi contacto con el PC, José Manuel Naredo. Al llegar a Oviedo pasé por casa de Miguel Ángel del Hoyo, uno de los que reconstruyeron el PC cuando se fueron los anteriores. Juan Cueto fue el encargado de decirme que pasaban a la acción directa y entraron en el Frente de Liberación Popular (Felipe).

–¿Para qué fue a casa de Del Hoyo?

–Le llevé los papeles del manifiesto y le pregunté a qué hora podrían estar impresos e inundando el patio de la Universidad. Me dijo que a las 12 y media. Al ir a casa me estaban esperando para llevarme a Comisaría.

–¿Cuánto tiempo pasó en los calabozos?

–Por lo menos 6 horas. Cuando dije de dónde venía y lo acordado, porque la idea era que saliera a la luz, Ramos me anunció: «Vamos a hacer un viaje largo». Me metieron en un «Escarabajo» (Volkswagen), me llevaron a mi casa, donde me dieron mil pesetas, unos calcetines y unas cosas. Dos sociales me acompañaron a la estación del Norte y viajamos en tren hasta Irún, donde me dejaron en la Comisaría. Los «grises» me llevaron a Behobia, saqué billete a París y me metieron con maleantes.

–Le pusieron en la frontera porque era cubano.

–Sí, fui expulsado porque era extranjero.

–¿En París le acogió el PC?

–No sabía nada, no conocía a nadie, aunque por un contacto con Tini Areces había conocido a Horacio Fernández Inguanzo. Hice mis primeras gestiones en el Consulado de Cuba, donde me dieron 25 francos y me recomendaron el gran hotel Saint-Michel, donde encontré a Nicolás Guillén, a Atahualpa Yupanqui... Por mi expulsión hubo mucho barullo, salí en «Le Monde», hubo una huelga en España y me expulsaron de la Escuela de Comercio cuando estaba en el tercer curso del Profesorado Mercantil a tres asignaturas de acabar.