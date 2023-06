Bretones, Calvo, Lucas… y ahora Costas: el futuro del Oviedo pasa por la defensa

Si hay un aspecto en el que van de la mano la dirección deportiva y el cuerpo técnico en es la necesidad de empezar las cosas por la defensa. En el Oviedo, la zaga es sagrada. Solo así se explica que sea la única línea para lo que no están previstos, en principio, grandes movimientos y que 7 de los 8 zagueros del curso pasado cuentan en el actual. Pero los cuidados hacia la defensa van también a medio plazo. Ayer, el Oviedo se quitó una de las labores pendientes de encima al asegurar la continuidad de David Costas hasta junio de 2026.

El vigués terminaba contrato en junio de 2024 pero el Oviedo tenía claro que no quería llegar a la última temporada con vinculación con su futuro en el aire. De ahí el trabajo de los últimos meses que culminó de forma satisfactoria en la mañana de ayer, con el anuncio público de la entidad carbayona.

"El Oviedo es el club que más rendimiento ha sacado de mí, en el que más cómodo he estado nunca, en el que mejor he realizado mi trabajo, que es jugar al fútbol… El azul me sienta bien", comentó el defensa a los medios oficiales del club.

El movimiento del Oviedo es solo uno más de la larga lista de operaciones encaminadas a asegurar el futuro de la defensa. A la actual dirección deportiva le gusta trabajar con antelación, y así lo demostró al cerrar la continuidad de Dani Calvo por una temporada más el pasado febrero o la de Lucas Ahijado, esta con más vaivenes en la negociación, el pasado abril hasta junio de 2025.

Antes, había sido Abel Bretones el elemento amarrado. Lo hizo el Oviedo con premura: en octubre lo aseguró hasta 2026, en previsión de que algunos equipos pudieran intentar seducirle. De hecho, el club aún recibe intereses de clubes preguntando por su situación para una posible oferta.

Además de los ya nombrados, Oier Luengo tiene contrato esta campaña, al igual que Carlos Pomares. Rodri Tarín, que se recupera de una grave lesión en la rodilla, está asegurado hasta la temporada 2024/25.