Gerardo Rodríguez, médico: "La contaminación electromagnética es una pandemia silenciosa que nos afecta a todos"

Gerardo Rodríguez Polo (Pravia, 72 años) trabajó 45 años en el ámbito médico. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, médico funcional e integrativo, especialista en rehabilitación celular y experto en nutrición celular activa, este fin de semana ofreció una charla en Salas, organizada por el Ayuntamiento y con el sugerente título "Hábitos saludables y contaminación electromagnética".

-Explique qué es la contaminación electromagnética.

-La emanación de campos electromagnéticos artificiales creados por la mano del ser humano y que funcionan con electricidad, incluidos todos los dispositivos de telecomunicaciones, electrodomésticos y el propio cableado eléctrico. Todos producen una perturbación del entorno que afecta a los propios dispositivos y a todos los seres vivos, haciendo aparecer distintos síntomas y afectando a la salud de las personas y animales. Hay múltiples estudios científicos que lo avalan. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, el instituto Karolinaka de Suecia, diversas universidades americanas y europeas y el científico Joaquín Machado, quien lleva investigando dos décadas.

-¿Cómo evitarla en un mundo tan digitalizado y cada vez necesita de más máquinas en su día a día para ganar tiempo?

-años se utilizaron métodos de blindaje convencionales, que hoy se sabe que no funcionan y también se usaron 'armonizadores' que, aunque pueden mejorar el ambiente, tampoco solucionan el problema. Hoy se sabe y desde hace unos años, que lo único que funciona es un sistema de filtrado de las radiaciones artificiales, el cual limpia el medio ambiente, y se consigue con unos filtros, llamados Spiro: es una patente mundial y única hasta el momento.

-¿Cuáles son los mitos y las realidades en torno a este campo de trabajo?

-El mito que hay que romper es que durante años se dijo que las radiaciones electromagnéticas artificiales eran inofensivas. Pues bien, es falso, ya que causan daño a los propios dispositivos, así como a los seres humanos, animales y plantas.

-Asegura que tiene impacto en la salud.

-Hablamos de alteraciones en la función cardiovascular, en la función cerebral y nerviosa, en el sueño; hablamos de fatiga crónica, de estrés oxidativo... De alteraciones en la microbiota intestinal y microbiota ambiental e incluso en la fertilidad, tanto masculina como femenina.

-¿Cuáles serían los hábitos 'protectores'?

-Esta contaminación afecta a todo el mundo, pero los más afectados son los niños, embarazadas y gente de mayor edad. Son más sensibles. Incluso se puede afectar el feto por un mal uso de las tecnologías por parte de la mujer embarazada. Pongo el ejemplo, el mismo teléfono móvil. Por eso es imprescindible el uso de los filtros Spiro, en los distintos dispositivos electrónicos. Por lo demás, hay que cuidar lo que ya sabemos. La alimentación debe ser saludable, hay que hacer ejercicio y tomar sol y tierra.

-¿Cómo valora la organización de estas charlas por parte de distintos ayuntamientos, en este caso de Salas?

-Son de suma importancia por la falta de información que hay al respecto. La gente se sorprende al ignorar los peligros de dichas radiacciones artificiales y a las que no se les suele dar importancia. Los síntomas muchas veces tardan en aparecer e incluso cuando aparecen no se relaciona con el problema que las provoca, pues la mayoría de los médicos las desconocen. Ni las autoridades, en general, ni las sanitarias en particular muestran un interés en el tema. Muchas veces,por desconocimiento del tema.

-¿Qué mensaje cree que se lleva su audiencia?

-Mis ponencias despiertna interés porque no se sabe lo que pasa en realidad.

-¿Por qué se necesita hablar de esto ahora?

- l grado de contaminacion electromagneética actualmente es muy grande y va en aumento y aunque no es visible, es medible y ya está originando muchos problemas. No se relacionan con este asunto, aunque se sabe de hace años los problemas que causa. Se ocultó y no se quiso dar visibilidad por distintos intereses. Esta contaminación es una pandemia silenciosa que nos afecta a todos.