"Siero, tierra del mariachi…”

Tenía pensando escribir estas líneas antes, pero acontecimientos de última hora lo han impedido y demuestran una vez más que la seguridad que tanto se nos vende, no existe, que de un momento para otro lo cierto es incierto y la vida es muerte. Pero hoy me toca hablar de Méjico y los motivos son múltiples. La primera ocasión me la brindó el pasado 9 de marzo el espectáculo que ofreció el Auditorio de Pola de Siero que, bajo el título de “Lo mejor de México de Luis Muñoz”, generó gran expectación en la zona, hasta el punto que las entradas ya casi todas estaban vendidas un mes antes. La hora estaba prevista para las 20.00 y hasta que estuvieron sentadas todas las personas, a eso de las 20.15, no empezó la actuación con la apoteósica entrada de Luis Muñoz y su mariachi, con vestuario apropiado para la ocasión, con violines, trompetas, guitarras, vihuela y guitarrón de golpe, también llamado tololoche, y al frente del mismo su cantante, Luis Muñoz, con su típico traje de charro, que micrófono en mano hizo las delicias del público desde el primer momento. La conexión fue total. Las canciones conocidas e interpretadas al unísono entre el cantante y el público, uno de vocalista, el otro como coro.

Las letras conocidas por todos, ya se trate de “Cielito lindo”, “Si nos dejan” “Volver volver “ “El Rey”... La mayoría, personas de mediana edad, que revivían momentos de juventud y esplendor- algunos sus muchos años de boda o pareja- . Recordemos que aunque el mariachi nacido en el siglo XVI en los territorios del occidente de Méjico, territorios de Michoacán, norte de Jalisco y noroeste de Nayarit, tuvo su momento culmen en la primera mitad del siglo XX con cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Vargas, Antonio Aguilar y Miguel Acebes Mejía y José Alfredo Jiménez entre otros, y que desde el año 2011 ha sido declarada Obra Maestra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que ha dictaminado el 21 de enero “Día Mundial del Mariachi”. Y entre canción y canción, entre baile y descanso – dos parejas que deleitaron con sus armónicos pases- , las prudentes reivindicaciones del cantante al pedir que las letras de las canciones, sean del género que sean, sean bellas, armónicas, agradables, y traten los temas humanos que siempre han caracterizado al canto; su denuncia del uso del ‘porno’ incomprensiblemente en tiernas edades infantiles- los padres deben estar vigilantes- y su deseo que la igualdad alcance a todas las mujeres en todas las etapas de su vida y su agradecimiento por su importante papel de “madres”, ya que de ellas nacemos.

Concluye la actuación con la conocida canción “El Rey”, la más oída y escuchada en todo el mundo. Al final de la misma multitud de aplausos y linternas de móvil avivadas y agitadas daban testimonio de lo vivido: una magistral jornada de Méjico en Pola, todo ello aderezado con una indumentaria típicamente mejicana, variada, vistosa como los bellos trajes del folclore de Veracruz, el conocido “traje jarocho”, muy utilizado en las actuaciones de los restaurantes del puerto de Veracruz. Toda una delicia. ¡Enhorabuena! ¡Casi dos horas de una auténtica felicidad! En Méjico se gasta más en mariachis que en comidas, o dicho de otro modo, se prefiere escucharles que comer. ¡Ahora lo entiendo!

Siempre que hablo de Méjico me vienen a la cabeza muchos recuerdos y es que la conexión de Asturias y Méjico ha sido y es muy fuerte. Recientemente en un programa de la televisión autonómica de las relaciones entre ambos tuve la sorpresa de encontrarme con dos antiguos alumnos por esos territorios, Rafa y Luis, y en mis años de actividad política, tuve dos ocasiones que nunca olvidaré. La primera en 1998, con fecha 25 de octubre, cuando una vecina de Traspando , de nombre Adela, afincada en México Distrito Federal , Distrito de Azcaprozalco, me envió una carta de agradecimiento por el homenaje que se la había tributado a su hermana Valienta Noval Rodríguez, con motivo de las fiestas del Carmen de Traspando en 1998, una de las personas más buenas que he conocido- recuerdo que la palabra ‘mariachi’, según algunos expertos viene de la palabra matriz castellana ‘María’ que nace en Cocala (Jalisco) y del vocablo ‘shi’, procedente de la lengua coca, que designaba la música en honor a la Virgen María durante las fiestas patronales-. La segunda ocasión tuvo lugar con motivo del cierre de las fiestas del Carmín , 2010, que concluyó con la merienda-cena de los socios con una estupenda actuación de unos mariachis que deleitó a todos. Por último no está de más recordar que una de las calles más largas de Pola de Siero lleva el nombre del benefactor asturmejicano Juan Hevia, natural de Pola de Siero.

No hace muchas semanas en uno de mis artículos dedicado al tango y a Argentina, pedía la unión de todos los hispanos, bien de América, bien de Europa y lo mismo hago hoy que hablo de Méjico. ¡Seguro que nos iría mejor a todos! Si alguien lo duda que lo pregunte a las empresas del IBEX 35 …También en Ecuador se contratan mariachis para cantar y agasajar a la novia… Ahora que estamos en tiempos revueltos hago mías las palabras de Pablo Neruda cuando dijo y cito textualmente: ”España nos lo ha quitado todo y nos lo ha dado todo, incluso el idioma”.

“Cuando canto en el palenque se alborota la gallera…”