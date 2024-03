Juanele habla por primera vez desde el hospital: "Me encuentro bien, gracias a todos por el apoyo"

Tranquilo, centrado en el proceso de rehabilitación y agradecido. Juan Castaño Quirós, Juanele, le gana el partido al ictus que el pasado 24 de febrero le sorprendió cuando se disponía a cenar con unos amigos. El exjugador rojiblanco evoluciona favorablemente y atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde el HUCA, donde permanece ingresado, para hablar por primera vez de lo sucedido: "Me encuentro bien. Gracias a todos por el apoyo que me estáis mostrando a través de llamadas y mensajes. Saldré con más fuerza de todo esto", comparte el Pichón, que poco a poco va recuperando movilidad en la pierna y el brazo izquierdo, las zonas más afectadas.

"Estoy viendo todo el fútbol que puedo. He visto todos los partidos del Sporting. También del Zaragoza", confiesa Juanele tras completar, este martes, una nueva jornada de rehabilitación. Se evolución es positiva. Ha iniciado la semana caminando él solo con la ayuda de una muleta. Pequeñas conquistas logradas en el día a día que llevan a pensar en poder conseguir una recuperación completa. "Estoy trabajando duro y siguiendo todas las pautas que me están dando tanto los médicos como los fisioterapeutas. Motiva ver cómo poco a poco vas evolucionando", explica.

"Hay que ganar fuera", reflexiona, volviendo al fútbol, sobre la dinámica del Sporting, uno de sus mayores estímulos para romper con el día a día en el hospital. "Necesitamos una victoria el sábado ante el Alcorcón. Volver a ganar en casa sería importante", añade sobre el próximo compromiso del Sporting, que recibirá al conjunto alfarero en El Molinón.

El exjugador rojiblanco comparte la alegría de saberse tan querido ante la infinidad de muetras de cariño que ha recibido en las últimas semanas a través del teléfono y las redes sociales. También las transmitidas por su hija y su amigo Chumi, dos de las personas en las que más se está apoyando para superar las consecuencias del ictus y salir de la monotonía del régimen hospitalario. "Todo el mundo se ha portado muy bien conmigo desde el primer momento. Es de agradecer. Desde los médicos que me trataron incluso antes del ingreso y una vez llegado al hospital, como a los fisios que me están ayudando en la rehabilitación", afirma.

No hay fecha para el alta de Juanele, aunque el Pichón reconoce que cuenta los días para volver a casa y recuperar la vida que tenía antes del percance. Mientras tanto, intenta aprovechar el tiempo respetando las pautas de los servicios médicos de la Unidad de Ictus del HUCA y respondiendo a algunos de los muchos mensajes que, de una u otra manera, le están haciendo llegar. "No sé cuándo saldré del hospital, pero espero que sea pronto. De momento es probable que me trasladen a la planta 4, la más cercana al gimnasio, para continuar con la rehabilitación", concluye.