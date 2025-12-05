Anoeta mide el despertar del Sporting: previa y posibles alineaciones del partido en Anoeta

La Copa del Rey ha estimulado a un Sporting depresivo en Liga, que alcanza ahora Anoeta (18:30 horas, Movistar LaLiga) convencido de que, si consigue cerrar la semana con su segundo triunfo, puede reengancharse a la zona de prestigio de la competición. La victoria ante el Mirandés en Mendizorroza ha espabilado al equipo rojiblanco y, a la vez, ha reforzado la confianza de varios de los jugadores más cuestionados de la plantilla. Recuperada la autoestima, el reto de Borja Jiménez pasa ahora por frenar la caída en Liga para relanzar la candidatura de un proyecto de comportamiento demasiado irregular. Cerca de dos mil sportinguistas se han buscado la vida para respaldar en Anoeta al equipo de Borja. La batalla en Anoeta frente al filial de la Real Sociedad que lidera el exzaguero Ansotegi es, en cualquier caso, otra guerra: un combate independiente, quizá aún más complicado, ante un rival valiente y repleto de jóvenes talentos que buscan hacerse un hueco en el fútbol profesional y que ya han dado más de un susto a presupuestos importantes de la categoría, capaces de ganar en el último mes a dos recién descendidos como son Valladolid y Leganés. Lo saben en Mareo. Borja, de hecho, advirtió ayer del enorme peligro de los realistas en Anoeta. Con 19 puntos, los segundos mejores como locales de la categoría. Una prueba de fuego.

Borja Jiménez, que ayer citó a la plantilla por la tarde para entrenar en la Ciudad Deportiva de Areitio, presentará un once radicalmente distinto al que salió vencedor de Mendizorroza. El técnico abulense, que mandó a casa a Mario Ordóñez y Enol Prendes para que lleguen a tiempo al partido del Sporting Atlético ante el Llanera, aguarda por Gaspar Campos para reformular un ataque que ha perdido colmillo con la ausencia de Dubasin, aún fuera de combate. Aunque no se ejercitó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, el extremo gijonés completó con normalidad las dos sesiones de trabajo en la casa del Eibar y, en principio, estará disponible para el encuentro en Anoeta.

Lo previsible es que Gaspar comience en el banquillo, como recurso para los minutos finales, aunque Borja —que ha dado muchas vueltas al once— no descarta del todo su presencia como titular. En los ensayos realizados en la Ciudad Deportiva armera de Areitio, el entrenador ha probado con un ataque experimental: Gelabert podría partir desde la banda izquierda, el renacido Queipo repetiría en la derecha y Otero actuaría como referente ofensivo. Este plan incluye otra novedad: la entrada de Justin Smith como enganche, reforzando la medular junto a Nacho Martín y Corredera. La alternativa variaría con la inclusión de Gaspar, aunque, al menos en la jornada de ayer, su titularidad parecía improbable.