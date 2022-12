Han pasado dos días desde que la noticia del embarazo de la presentadora Cristina Pedroche ocupara las portadas de varias revistas semanales. Una información que llegaba en una semana crucial para ella, cuando se encuentra en plena cuenta atrás para convertirse en la auténtica protagonista de la última noche del año.

No ha sido hasta este viernes cuando Cristina Pedroche y su marido, el chef David Muñoz, han confirmado en sus redes sociales que, efectivamente, están esperando al que será su primer hijo. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".

La pareja finalizaba así un post en el que han querido expresar su malestar por no haber podido dar la noticia de primera mano. "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí", escriben junto a una divertida fotografía en la que posan con una olla y un peluche con el emblema de la marca del cocinero

"Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos", se lee en la publicación que en pocos minutos ya tenía casi 2.000 comentarios. Sin duda, este 31 de diciembre va a ser el más especial de Cristina Pedroche que dará las campanadas embarazada de su primer hijo. La llegada del bebé pondrá el broche de oro a esta historia de amor que comenzó a finales del año 2014 y que ha hecho de la pareja formada por Cristina y David, el tándem perfecto tanto en lo personal como en lo profesional.

"No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso". ha escrito a través de su cuenta oficial de Instagram.

Son muchos los rostros conocidos que han querido dar la enhorabuena a la apareja y también manifestar su enfado por la filtración. "Tal cuál. Me ha pasado las dos veces y me parece muy ruin por la gente que se lucra de una noticia así. Pero lo importante es qué vais a ser aún más felices en la vida !!!", escribía Laura Matamoros. "No sabes como te entiendo, dos veces me lo hicieron… pero la felicidad es la misma.. enhorabuena pareja! Que vaya todo muy bien!", decía Elena Furiase,