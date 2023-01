Alejada del foco mediático y de las polémicas familiares, y centrada en su carrera musical y en sus hijos, Rosario Mohedano ha aparcado sus compromisos para arropar a José Ortega Cano en la inauguración de su museo taurino en San Sebastián de los Reyes.

Acompañada por su madre, Rosa Benito, y luciendo la mejor de sus sonrisas, la sobrina de Rocío Jurado reaparecía minutos después de arremeter contra Kiko Hernández en sus redes sociales después de su demoledor speech en 'Sálvame' en contra de Ortega Cano y Gloria Camila después de que la influencer la acusase de reírse de ellos y de haberse inventado un cáncer de páncreas. "Si quisiera reírme de tu padre hablaría de que ha matado a una persona cuando iba borracho perdido, que Rocío Jurado escribió en una nota que le había dado la primera hostia. Habéis quedado defenestrados, habéis sido unos mierdas, unos lameculos del ser y tu padre tiene muy poca vergüenza. Esconderos debajo de la cama y no salgáis en mucho tiempo, asquerosos" exclamaba el colaborador.

Un ataque tras el que Chayo no dudaba en salir en defensa de su tío y de su prima compartiendo un durísimo storie dedicado a Kiko: "¿Ahora dicen que le inventaron el cáncer? Grandísimo HDP. No olvidaré esas palabras suyas diciéndome 'Dios me ha curado el cáncer que tu tía tenía y se la llevó'. HDP".

Lejos de quedarse ahí, la hija de Amador Mohedano ha hablado del tema en la inauguración del museo y ha dejado claro que no entiende como el colaborador "tiene la poca vergüenza de dar clases de nada, es de traca". "A mí me intentó hacer muchísimo daño. Mucho. Maltrato público durante años, pero me voy a callar" ha asegurado.

Respecto a su distanciamiento de Rocío Carrasco, con la que siempre presumió de buena relación a pesar de la nula relación de su prima con el resto de la familia Mohedano, Chayo no ha descartado una posible reconciliación en un futuro próximo: "No me voy a meter en cosas. Nosotras siempre nos hemos llevado bien, pero cuando he tenido que hablar con mi familia lo he hecho y no he usado a los medios para que seáis intermediarios de nada. Lo que pase, nos enteraremos". "Me han llamado de muchísimos sitios y no voy a hablar de este tema porque tendría que contestar a muchas cosas más y no me apetece tampoco" ha añadido.

Además, la artista ha quitado hierro a la polémica desatada por la presencia de Rocío Flores en la inauguración - muchos creen que ha ido para darle un 'zasca' a su madre - y, asegurando que "José es como su abuelo" ha dejado claro que ve normal que la hija de Rocío Jurado quisiese arroparle en un día tan especial para el torero: "Obviáis es el papel que ha tenido mi tío Jose en la vida de esa niña. Y cuando mi tía Rocío vivía estaba cada dos por tres en casa de los dos, entonces se quieren y es bonito que venga a apoyar este museo".