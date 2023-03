El mundo es una caja de pañuelos, y sino que se lo digan a Pilar Rubio, que este domingo conoció nada más y nada menos que a dos de las celebrities más famosas del mundo, Kim Kardashian y Kendall Jenner. Las hermanas, que se encuentran de viaje por Europa, no se quisieron perder el último partido del París Saint Germain -equipo en el que juega Sergio Ramos- y ha sido precisamente en el Parque de los Príncipes donde coincidieron con la colaboradora de 'El Hormiguero', que no dudó en hacerse una fotografía con ellas para el recuerdo.

Unas imágenes que Pilar ha compartido ahora con sus seguidores, confesando "la ilusión" que le ha hecho conocer a dos de los miembros más populares del clan 'Kardashian': "Son un amor" ha asegurado en su perfil de Instagram, declarándose fan de Kim y Kendall, con las que posa de lo más sonriente y cercana como si fuesen amigas de toda la vida.

Una publicación que ha desatado la locura y que en pocas horas acumula más de 56.000 'me gusta' y cientos de comentarios en los que sus seguidores han destacado que Pilar no tiene nada que envidiar a las hermanas, consideradas dos de las mujeres más atractivas del planeta: "No te llegan ni a los tobillos"; "Tú más guapa q ellas"; "Eres infinitamente más bonita que ellas. No hay rival contigo"; o "Pues no queda mucho más que decir. Es obvio que la Pili es una de las bellezas más impresionantes del planeta" son solo algunos de los comentarios que podemos leer en la fotografía.

Y la verdad es que no van desencaminados, porque con el pelo recogido en una trenza despeinada, unos pantalones vaqueros, un top de punto y una chaqueta cropped de tweed en color azul cielo, Pilar estaba espectacular y ha conseguido eclipsar a las mismísimas Kim Kardashian y Kendall Jenner