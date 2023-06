Alba Carrillo destaca por su frescura y naturalidad. Por eso, a pocos habrá sorprendido cuando en sus redes sociales confesó una de sus intimidades. "Parezco un ewok", aseguró mientras se grababa con la cámara frontal de su teléfono.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Alba Carrillo ha sorprendido a sus seguidores con una confesión a través de su cuenta de Instagram. Lo hizo, como acostumbra, con un tono natural y desenfadado. "Tengo que ir a arreglarme las cejas, porque parezco un ewok", ha asegurado.

Los ewok son unas criaturas peludas, de baja estatura, que habitan en la luna de Endor. Tiene su primera aparición en el Episodio VI de Star Wars. Ayudan a la Alianza Rebelde a luchar contra el Imperio en la Batalla Final.

Juicio

Revés judicial contra Telecinco. Una colaboradora de "Sálvame" ha revelado a través de sus redes sociales que su madre ha ganado un juicio a la cadena. "Es un día muy especial", ha asegurado.

"Sálvame" tiene fecha de caducidad. Tras más de 14 años en antena, Telecinco anunció el mes pasado que las emisiones del programa cesarían en junio. Inicialmente estaba previsto que fuese el día 16, pero finalmente el adiós del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez será una semana más tarde, el 23.

El fin de "Sálvame" no se explica por un único motivo. Por un lado, está su caída de audiencia: en el último año y medio el programa del corazón había perdido la hegemonía en las tablas de audiencia. Pese a que desde la productora es intentaron diversos cambios en el formato, con renovación de presentadores y colaboradores incluida, no se consiguió reanimar una estadística que venía estando muy alejada de lo que era en sus tiempos buenos. Otro factor a tener en cuenta son los litigios judiciales. A "Sálvame" se le han acumulado los papeles en los juzgados. El último lío ha sido una operación policial que aún se encuentra en fase de instrucción y en la que parecen estar implicados varios habituales del programa. Por un lado colaboradores que figuran como investigados, y por el otro figuras claves del programa, como Belén Esteban, que aparecen como perjudicados por un asunto.

Ha sido precisamente en los juzgados donde la cadena ha vuelto a vivir una nueva derrota. En este caso a manos de Alba Carrillo y su madre, tal y como ha anunciado la modelo a través de su cuenta oficial de Instagram, que lo ha explicado así:

"Me acaban de dar una buenísima noticia. Quiero decir que hoy es un día muy especial para mi familia, porque la justicia de nuevo vuelve a ser justa. Es lenta, pero justa", ha asegurado, antes de proseguir: "Estoy muy contenta porque hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido, falsedades, vilipendios... pero hemos estado calladas y hemos recurrido a lo que hay que recurrir: la justicia. Siempre por la vía legal, que no es un plató de televisión, las cosas salen como tienen que salir".

Aunque no ha querido dar nombres, Alba Carrillo ha contado de manera original y cambiado los nombres de los implicados, qué es lo que pasó, que guarda relación directa con su salida de Telecinco: "Vamos a pensar que hay una persona que es mala como el demonio que la vamos a llamar Whisper (susurro en inglés), porque está dentro de la cabeza de otra persona. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí".

La historia de Alba Carrillo prosigue: "¿Qué pasó? Que Whisper, después, con el tiempo, nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Y vamos a poner que Whisper, que era becaria en su día, resulta que un día le dan un título de, yo qué sé, directora de entretenimiento. ¿Qué ha pasado? Ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta, pero segura."

El relato de Alba Carrillo no terminó ahí, ya que la modelo y tertuliana se jactó de su victoria en los tribunales: "Familia Carrillo Pariente, uno; Whisper y el lado oscuro, cero. Nos vamos a pegar una cena en vuestro honor que no se la cree nadie".