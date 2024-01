Adara Molinero no se ha podido quedar callada ante las acusaciones que está sufriendo su madre dentro de la casa de Gran Hermano DÚO. La tensión en Guadalix de la Sierra se puede cortar con un cuchillo, con varios concursantes enfrentados y acusaciones cruzadas de robos y traiciones. La última de las polémicas ha llegado después de que se realicen dos robos que no han sentado nada bien dentro de la casa.

En un primer momento, Lucía Sánchez y Manuel González sustrajeron de la suite unas pocas chuches, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido provocada por unas onzas de chocolate. Elena Rodríguez, madre de Adara, no pudo aguantarse las ganas de llevarse algo dulce a la boca y, bajo el beneplácito de Asraf Benó, se llevó un par de onzas de chocolate, algo que ha enfadado a dos concursantes.

Keroseno e Ivana Icardi se han cogido un gran cabreo tras enterarse del robo, acusando a Elena de hacerse la protagonista: "La tontería de dos oncitas para hacerte la graciosa. Una vez estuviste graciosa, ahora, máxigraciosa, pero ya me estás dejando de hacer gracia", le ha espetado Keroseno, lanzándole las acusaciones directamente a Elena.

El robo ha provocado que la suite quede cerrada una vez más, algo que ha enfadado aún más a Keroseno e Ivana. Elena ha querido defenderse, señalando que no se ha comido una tableta entera de chocolate como se ha dicho, pero también ha querido pedir perdón a la pareja por su gesto.

El arrepentimiento no ha sido bien recibido, como ha señalado Ivana. "Con ese perdón no recuperamos la habitación". Ante estas acusaciones, Adara ha salido en X (antiguo Twitter) para defender a su madre: "A mí también me estás dejando de hacer gracia con tu amargura. Tu cara es el reflejo de tu interior". Pero la cosa no ha quedado ahí.

Otro usuario de la red social, compartió un video en el que se ve a Ivana Icardi echándole en cara el gesto, otra vez, a Elena. Adara ha querido tomárselo con humor y como veterana de los realities que es, ha compartido sus impresiones. "Vaya drama por dos cuadraditos de chocolate, tendría que haberse guardado más. Ahí el chocolate es muy necesario". La casa de Gran Hermano no es la isla de Supervivientes, pero aquí también vemos cómo las disputas de la comida son un tema de polémica para alterar la convivencia.