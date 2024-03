El comienzo de Supervivientes empañado por varias peleas: "Conmigo no te va a funcionar"

La nueva edición de Supervivientes empieza el 7 de marzo a las 22.00 horas con una gala en la que se prevé muchas sorpresas y novedades. El concurso liderado por Carlos Sobera, Sandra Barneda y el regreso de Jorge Javier Vázquez dará el pistoletazo de salida a lo que serán meses de convivencia en una isla de Honduras. Los diecisiete concursantes esperan impacientes lo que será una de las ediciones más emocionantes.

La lista está conformada por: Pedro García-Aguado, Carmen Borrego, Rocio Madrid, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Kike Calleja, Lorena Morlote, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Rubén Torres, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero y Mario González. Un grupo variado, con diferentes perfiles y en el que las tensiones y rencillas no han tardado en salir.

El grupo se encuentra ya en Honduras, disfrutando de unos días de sol y buena comida. Pero la convivencia es dura, ya sea en una isla de Honduras o en una casa de Madrid y, entre un grupo tan numeroso como este, ya se han producido los primeros choques. A falta de pocas horas para saltar desde el helicóptero, ya se sabe qué bandos van a haber, aunque esto es Supervivientes y todo puede cambiar.

Arantxa del Sol se enfrenta a Aurah Ruiz

"Soy muy buena persona para convivir conmigo", fue uno de los titulares que dejó Aurah Ruiz antes de volar a Honduras. No ha tenido tiempo de pisar la playa para que esta frase ya ha quedado en entredicho. La canaria se ha encontrado de frente con una Arantxa del Sol que no le va a dejar pasar ni un comentario y menos si son en referencia a su marido, Finito de Córdoba.

"Odio que maten a los toros", fue una de las frases que sacó en avance Vamos a ver y en la que se muestra como Aurah le comenta esto mismo a Arancha del Sol, que no se tomó nada bien estas declaraciones. "Pues conmigo no te va a funcionar", contestó de seguido la asturiana, añadiendo, "Me asombra cómo vas ya… Tú preguntas un poquito con un… Vienes muy dura".

Por el momento no se han emitido más imágenes de este enfrentamiento, pero ya se puede intuir que la relación entre la pareja de Jesé Rodríguez y la canguesa no va a ser la mejor.

Zayra Gutiérrez contra la ventaja de Claudia Martínez

La convivencia tampoco ha empezado de la mejor manera para Zayra Gutiérrez, que poco ha tardado en darse cuenta de un hecho que puede alterar el concurso. Claudia Martínez, conocida por Mujeres, Hombres y Viceversa o La Isla de las Tentaciones, llega a Honduras muy bien acompañada, ya que lo hará junto a Mario González, su actual novio.

Esta situación no le ha hecho mucha gracia a la hija de Guti y Arancha de Benito, que opina que es una ventaja que entren a concursar juntos. "Ojalá me hubieran dejado traer a mí a mi novio y estar aquí con mi chico todo el día", fue el comentario de Zayra. La joven ha dejado claro que no le parece correcta esa situación, aunque no le quede otra opción que acatar la participación de la pareja.

Por su parte, Claudia no ha querido echar más leña al fuego y ha respondido con cierto humor. "Sé que muchos estáis diciendo que nosotros tenemos ventaja y la verdad es que sí", ha comentado la influencer, conocedora de la suerte que tiene dentro del concurso. No obstante, también ha destacado un punto negativo que puede tener concursar junto a su novio. "Pero también puede ser un gran inconveniente porque yo todo lo que pase lo voy a pagar con él".

Carmen Borrego estalla contra Ángel Cristo Jr.

Pero si ha habido una pelea que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la que han protagonizado Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. La colaboradora de Así es la vida y Vamos a ver no ha podido reprimir la ira contra Cristo Jr. Por lo poco que se ha podido ver en el avance ofrecido por Así es la vida, la discusión se habría originado por algún comentario acerca de la relación de Cristo Jr. y su madre, Bárbara Rey.

"A mí como hijo no me gusta que ningún hijo hable así de su madre", le ha espetado Borrego. Por su parte, el hijo de Ángel Cristo se ha quejado de la ofensa que le ha producido los comentarios de la hija de María Teresa Campos. "Me han desprestigiado públicamente". Sin embargo, la conversación no ha quedado ahí, parece ser que después de un par de intercambios verbales, Borrego ha estallado. "Hijo de puta", ha gritado Borrego mientras abandonaba la conversación.

"El que no tiene un puñetero argumento para defenderse es él", ha continuado diciendo, añadiendo que ella es abuela "y a mucha honra". "Más quisieran uno, dos, tres y veinte llegar donde yo he llegado sin pisar a nadie", finalizó diciendo. A esta conversación también se unió Zayra Gutiérrez, que se posicionó junto a la hermana de Terelu Campos.

"Tú no puedes faltar el respeto a nadie Ángel", ha señalado la hija de Guti, atacando a Cristo Jr. "Que viene del geriátrico, Barbie de no sé que", ha seguido diciendo, en relación con algún posible comentario ofensivo que Cristo Jr. ha podido decir sobre Bárbara Rey. La situación no fue a más y Zayra cerró todos los problemas con rotundidad. "Yo no tengo nada que hablar con él en todo el reality, nada".