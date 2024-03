Sandra Barneda y su exnovia Nagore, enfrentadas: "A mí esto no me gusta"

Sandra Barneda y Nagore Robles hace tiempo que separaron sus vidas en lo sentimental, pero sus derroteros profesionales hacen que coincidan en los platós de Telecinco. Y así sucede en los debates de Supervivientes, el seguido y popular reality que ahora está desarrollando una nueva edición en tierras hondureñas.

De hecho, la presentadora y la colaboradora han vivido un momento tenso en el plató de Supervivientes. Y ocurrió cuando se abordaba la cuestión de los problemas que está teniendo Carmen Borrego en el reality. Un asunto que está dando mucho de qué hablar.

Lo cierto es que la actitud de Carmen Borrego, con varios enfrentamientos abiertos con sus compañeros de la isla de Supervivientes (especialmente sonados los que ha tenido con Ángel Cristo Jr. y con la asturiana Arantxa del Sol, mujer del torero Finito de Córdoba), no está gustando a mucha gente. Hay quienes llaman la atención sobre su escasa participación en las pruebas en las que deben competir los equipos del programa o quienes recalcan que no está siendo nada proactiva y critican su pasividad en el transcurso del reality.

En este contexto, ha llegado la decisión de Supervivientes, bajo criterio del equipo médico que supervisa la situación de los concursantes en la isla de Honduras, de apartar temporalmente a Carmen Borrego para valorar su estado y decidir si puede o debe seguir con su aventura en el reality show de Telecinco.

El equipo médico apunta a un cuadro de ansiedad después de que la hija de María Teresa Campos, y hermana de Terelu, ya haya estallado en el programa exclamando su deseo de no seguir adelante. Aunque luego ha "recogido cable" afirmando que no quiere arrojar todavía la toalla.

Carmen Borrego asegura traer una dura mochila de fuera, y la ha relacionado con la añoranza a la figura de su omnipresente madre, María Teresa Campos, fallecida hace unos meses. Sin embargo, pese a su desesperación manifestada incluso con histeria en Supervivientes, afirma que aún no quiere dar por finalizada su estancia en el programa.

Es por ello que ha celebrado la decisión del programa de que ese aislamiento sea provisional mientras se valora su estado mental, dado que deja la puerta abierta a que pueda seguir concursando en Supervivientes.

Tensión entre Sandra Barneda y su expareja

Fue a colación de esta cuestión que se vivió un tenso momento entre Sandra Barneda, presentadora, y Nagore Robles, colaboradora que forma parte de los debates sobre el reality. Las que fueran pareja vivieron un enfrentamiento en el plató, en el que Sandra Barneda no tuvo empacho en lanzarle un reproche a su exnovia.

Nagore Robles dejó claro que se encuentra en el bando de quienes critican la actitud de Carmen Borrego e incluso no entienden que se le aparte con vistas a un posible regreso al concurso. "Yo no soy la médico del programa, pero yo no aceptaría eso. A mí esto no me gusta... Si todos hiciéramos esto, se recuperan y luego vuelven. Lo siento, pero no", terció.

Fue en este punto que Sandra Barneda, defendiendo la decisión de Supervivientes, se lanzó a reprochar a Nagore sus palabras con un alegato en clave comprensiva con la situación de Carmen Borrego . "Nagore, espero que, si algún día concursas en Supervivientes, recuerdes que lo que acabas de decir...", le espetó la presentadora, quien quiso dejar claro que a la hija de María Teresa Campos "no le van a dar más tiempo del que necesita", así como que el equipo médico "va a ver cómo evoluciona y el martes veremos qué es lo que dictamina". Barneda garantizó que "de momento, está en observación y en las mismas condiciones que sus compañeros".