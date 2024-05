Nuevo rechazo para Supervivientes: la famosa pareja que se niega a participar en el concurso

Si por algo se ha caracterizado esta edición de Supervivientes, es por la ausencia de grandes figuras que generen la atención del público de primeras. Cuando se anunció la lista de participantes, una de las críticas era que había muy poco atractivo en las personas que iban a viajar a Honduras. La cadena era consciente de esa problemática y fue uno de los motivos por los que se incorporaron Laura Matamoros y Kiko Jiménez de forma posterior.

Con Carmen Borrego como figura principal del concurso, intentaron atraer la atención de las nuevas generaciones, fichando a una de las figuras más representativas de la nueva ola de influencers y tiktokers que han aparecido en los últimos años. Sin embargo, la aventura de Honduras no es para todos los públicos y siempre hay el riesgo que no quieran enfrentarse a un reto de tal envergadura.

Sin embargo, los hay también que ya han estado concursando y que una segunda vez sería demasiado. Están los casos de Kiko Jiménez y Laura Matamoros que después de concursar hace unos años, se atreven con el reto de Supervivientes una segunda vez. Sin embargo, los hay que una segunda vez en Honduras sería muy duro y no se atreven a volver a experimentarlo.

Los motivos del rechazo

"Estrellas que son aquellas que hicieron historia. Los más fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron. Los que vivieron cada instante de esta aventura como si fuera la primera vez y la última. Ahora tal vez ya no lo sea. Solo los mejores serán los elegidos", explicaba Laura Madrueño antes de anunciar que Sofía Suescun sería la primera concursante anunciada en Supervivientes: All Stars'.

Con la confirmación de que se va a emitir un nuevo programa con concursantes ilustres del pasado, los rumores acerca de qué personas pueden acudir se han disparado. Muchas miradas han apuntado a una de las parejas que más papeletas tiene de acabar en el concurso: Violeta Magriñán y Fabio Colloricchio.

"No vamos a ir porque Fabio tiene mucho trabajo, yo también. Tengo una espinita y una cuenta pendiente con Supervivientes, pero igual en un futuro. Hoy por hoy es incompatible", explicó la influencer a sus seguidores, explicando los motivos por los que, de momento, no acudirán al reality.