La cocina de aprovechamiento (tratar de reciclar los alimentos al máximo para no tener que tirarlos) es una práctica cada vez más extendida. A pesar de que no es nada nuevo, los "realfooders" (gente que sigue el movimiento creador por el nutricionista Carlos Ríos que consiste en no comer utraprocesados) se suman a la idea y hacen cada vez más recetas enfocadas a aprovechan bien todos los ingredientes de la nevera.