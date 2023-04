A pesar de que limpiemos los retretes o desinfectemos las esponjas como es debido, ciertos "olores" persisten. Tenemos que encontrar una solución, que dure unos días, para poder ahorrar también dinero, que nunca viene mal. En realidad, son muchas las soluciones que podemos encontrar. Aunque yo te hablaré de la más estratégica si quieres tener un baño perfumado durante muchos días. Digamos que los sanitarios quieren su parte y una limpieza constante no vendría mal. No sólo en la clásica limpieza de fin de semana, sino pasando ciertos ingredientes cada 2-3 días. Hay que decir que no a todo el mundo le gusta utilizar limpiadores industriales. No sólo por una cuestión de ahorro, sino también para sentirse más vinculado al medio ambiente.

Aquí te proponemos una idea muy sencilla y ecológica para que tu baño quede totalmente perfumado. Basta con coger un poco de vinagre de sidra de manzana y mezclarlo con zumo de limón. Mezclamos bien y lo vertemos todo en un vaporizador. En ese momento, pulverizamos la mezcla resultante no sólo en los bordes de la taza, sino también en el interior del inodoro. Lo dejamos actuar unos minutos y luego vamos a enjuagarlo todo. Como ves, poco gasto, mucho rendimiento. Si necesitamos eliminar incrustaciones de los sanitarios, por ejemplo, no hace falta hacer grandes esfuerzos. Lo único que necesitamos es nuestro bicarbonato sódico, útil para muchos fines, por ejemplo para eliminar el mal olor del lavavajillas. Volviendo a nuestros sanitarios y azulejos, basta con mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un poco de agua. La razón por la que la gente está dejando de usar papel higiénico: el sustituto que limpia mejor Para saber la cantidad adecuada de agua, tendremos que asegurarnos de que obtenemos una especie de crema que, sin embargo, es espesa. La aplicaremos sobre una esponja limpia que utilizaremos para fregar donde haya incrustaciones y manchas. Una vez aclarado, secaremos con un paño de microfibra y listo. Y llegamos al tema central del artículo. A saber, cómo tener un baño que huela durante muchos días y sin esfuerzo. La increíble solución, como siempre, viene de la abuela, que tiene ideas ganadoras para el hogar. Y la solución es jabón amarillo. Basta con hervir 500 gramos de jabón amarillo, cortado en trozos pequeños, en tanta agua hasta que se derrita. Una vez que se haya enfriado, ponemos el líquido en un pulverizador. Añadimos 15 gotas de aceite esencial de limón. Pulverizamos en nuestro inodoro y dejamos actuar. Limpiamos con una esponja, aclaramos y listo. Como con cualquier remedio de bricolaje, recuerda consultar siempre las instrucciones del fabricante de tu inodoro para evitar sorpresas desagradables