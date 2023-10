Cuando se conoció que iba a salir la nueva ley de bienestar animal una de las partes más polémicas fue la obligatoriedad de tener un seguro para nuestro peludo. Al respecto de ello, la respuesta es sí, vamos a necesitar un seguro para nuestro perro; pero no, de momento no tenemos obligación de hacerlo (siempre que no sea un perro de raza potencialmente peligrosa).

Las dudas sobre la ley de bienestar animal: ¿Puedo dejar atado a mi perro a la puerta del supermercado? Y es que aunque la ley de bienestar animal ya está en vigor, necesita un reglamento que la regule en el caso del citado seguro. Y es que así se señala en la normativa: "la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente". Y es en esta última parte, "que se establecerá reglamentariamente", donde nos dicen que de momento no lo hagamos, porque no existe todavía un reglamento que articule la ley. Eso sí, en el caso de los perros de razas potencialmente peligrosas, la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil ya era anterior a la actual ley y, por tanto, sigue siendo obligatorio. Reglamento ¿Y cuándo estará el reglamento? Pues se cuenta que el actual gobierno central en funciones ya lo tenía escrito, pero no está aprobado. Y no se podrá hacer hasta que tengamos un gobierno central que no esté en funciones. Este reglamento, como señala la ley, marcará cómo tendrá que ser este seguro. Y es que actualmente ya hay seguros para mascotas que ofertan las diversas compañías que operan en España. Están desde seguros de responsabilidad civil hasta los veterinarios, incluso fórmulas mixtas de ambos seguros. Otras personas también cuentan con el seguro de responsabilidad civil para sus mascotas incluido en el seguro de la casa. El consejo, de momento, es esperar hasta que salga el reglamento antes de contratar un seguro para nuestras mascotas. Y es que puede ser que, una vez que salga el reglamento, éste seguro no nos valga y nos obligue a tener uno nuevo, con el consiguiente desembolso económico. Precios En cuanto a los precios de estos seguros, pues hay de todo, y actualmente hay algunas compañías que ofrecen cuotas anuales muy bajas para el seguro de nuestras mascotas, siempre teniendo en cuenta la raza del animal o su edad. Si aún así quieres lanzarte ya a hacerle un seguro a tu mascota, lo más importante es que te leas todas las coberturas que tiene el seguro y que se adecúen a lo que tú necesitas. Y es que, como podrás observar, habrá algunas diferencias de precio, en algunos casos sutiles, porque incluyen nuevas coberturas. Eso sí, también tendrás que ver si de verdad te compensa pagar un poco más por esa cobertura, si va a ser necesaria o, en caso contrario, no la necesitas. Sin duda esta es una de las mayores dudas que se nos presentan con la nueva ley de bienestar animal, como la de no poder dejar atadas a nuestras mascotas a las puertas de las tiendas, una costumbre que hasta ahora estaba muy arraigada pero que nos puede traer multas de hasta 10.000 euros. Se trata de algo serio. De hecho, el primer día de aplicación de la norma, los agentes de la policía multaron a una mujer de Vigo (Galicia), que dejó a su perrito atado a la puerta de una farmacia cuando iba a comprar unas plantillas. A la salida no solo se encontró con su perro, sino que también le esperaba una multa de 500 euros.