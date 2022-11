Sesenta años de los boinas verdes de Oviedo

El pasado sábado tuvo lugar en el restaurante La Fusta la celebración del 60.º aniversario de la creación de las Unidades de Operaciones Especiales (UOEs), que a su vez corresponde con la creación de la COE 71 de Oviedo, pionera en España, acto organizado por la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de la COE 71 (AVBV COE 71).

El acto, dividido en dos fases y al que asistieron varios ex mandos y 248 exguerrilleros de la COE 71, familiares e invitados, fue presidido por el coronel Pedro Gutiérrez Alcalá, Jefe del Regimiento "Príncipe 3" y Comandante Militar de Asturias. Como invitados relevantes asistieron el general Óscar Lamsfus, antiguo Jefe del Regimiento "Príncipe 3" entre 2013 y 2015, y el coronel Carlos María Suero Sierra, antiguo Jefe del GOE VI "La Victoria" (La Coruña), unidad en la que se integraría la COE 71 tras su disolución, el 31 de diciembre de 1987.

La primera parte del acto consistió en dos charlas que tuvieron como contenido lo que fue el origen de las UOEs –en el caso de la primera conferencia– y la creación de la COE 71 –en el caso de la segunda–, explicándose lo que son este tipo de UOEs a día de hoy.

Tuve el placer de ejercer de presentador de los ponentes como antiguo fundador de la COE de la EMMOE (Jaca) (1981-1985), exmando de las COEs 71 de Oviedo (1985-1987) y 7 de Palma de Mallorca (1988-1989). En la actualidad ejerzo de agregado en las embajadas de España en Níger y Chad.

El primer orador fue el teniente Alberto Alberdi Conde, ex mando de la COE 71 entre los años 1980 y 1987, año en el que al disolverse la COE 71 pasó destinado al Regimiento "Príncipe 3", en el que permaneció el resto de sus empleos hasta alcanzar el de suboficial mayor, que ejerció durante seis años antes de pasar a la Reserva en julio de 2013.

El segundo interviniente fue el coronel Pedro Gutiérrez Alcalá, también con larga experiencia en UOEs, tras sus empleos de teniente y de capitán durante varios años, al mando de una COE de legionarios en Ronda (Málaga) y, posteriormente, ya en el empleo de teniente coronel al mando del GOE Valencia III en Alicante durante tres años.

Tras las charlas y antes de comenzar el almuerzo, tomó la palabra el presidente de la AVBV de la COE 71, Alfredo Blanco, para agradecer la presencia a todos los asistentes y hacer una entrega de detalles conmemorativos a diferentes asistentes, entre ellos a José Antonio González González, socio mas antiguo de la AVBV COE 71, que realizó su servicio militar en la COE 71 en 1965; a Darío Martínez (hijo de José Antonio Martínez, recientemente fallecido); y a César García, presidente de la AVBV COE 72 de Gijón, con la que la asociación de la COE 71 se siente hermanada. El término “guerrillero” lleva muchos años incorporado al lenguaje militar. Ya en 1808 los franceses bautizaron como "Petit Guerre" la guerra que a su ejército le hacían en España las partidas y cuadrillas de patriotas. Aquellas cuadrillas estaban formadas por hombres del campo que se unían y formaban tropa lejos de las ciudades y villas y que habitaban en montañas y bosques. Hombres a los que se elogiaba su arrojo, combatividad, resistencia física y sobriedad, estando dotados de armamento e indumentaria muy simple.

Fue a través de una Orden Circular de 13 de diciembre de 1961 que el Estado Mayor Central del Ejército dicta las normas para la creación experimental de las dos primeras UOEs, en Oviedo y en Orense, a las que se les asignarían los números 71 y 81 respectivamente, teniendo ambas como plazo para finalizar su organización el 1 de marzo de 1962.

En tiempo y forma, el 1 de marzo de 1962 estaba formada la primera UOE de España, la 71 de Oviedo, que estaría compuesta por 3 tenientes, 7 suboficiales, 3 cabos 1º, 19 cabos y 70 solados, nombrado al mando de ella al capitán Luis Laspra Fernández, todos ellos del Arma de Infantería.

A estos 103 hombres se les dotó de los nuevos fusiles de asalto Cetme C, recién puestos en circulación por la Fábrica de Armas de La Vega; de pistola 9 mm largo y de machete, arma esta pionera también como dotación oficial dentro de nuestros ejércitos, estableciéndose esta UOE 71 en el Regimiento "Milán nº 3", actual campus de El Milán o de Humanidades de la Universidad de Oviedo.

El 8 de diciembre de ese mismo año, la tropa de esta unidad estrenaría su tan ansiada boina verde, tras 9 meses de instrucción, siendo estos 70 soldados los primeros "guerrilleros" de España en lucir esta emblemática prenda de cabeza, como se denomina en términos militares. A estas unidades se les asignaron nombres de guerrilleros y militares célebres, si bien se les seguía identificando por su número orgánico, o bien por la ciudad de ubicación y no por el nombre impuesto. Así pues a la UOE. 71 de Oviedo la superioridad la llamó "Juan Díaz Porlier".

Ya en el año 1967, la COE 71 se trasladaría al Acantonamiento de El Rubín y quedaría allí hasta el 31 de marzo de 1987, fecha en la que se muda al Regimiento "Príncipe 3".

Sería ya el 31 de diciembre de 1987 cuando la COE 71 se disuelve y se traslada a La Coruña para formar parte de las nuevas UOEs, pasando a formar parte del GOE VI "La Victoria".

Como hechos relevantes de esta COE 71, figuran sus múltiples maniobras conjuntas con muchas unidades de nuestro Ejército, en especial con otras COEs, Infantería de Marina, Brigada Paracaidista, y en varias ocasiones con UOEs de otros países, como la operación "Sarrio" en Jaca con los boinas verdes de EE UU, o en la operación "Eugenie Galia" con los boinas verdes franceses.

Sirva como recuerdo a todos los fallecidos de la COE 71, con especial relevancia a los que lo hicieron en acto de servicio, el poema de Amós de Escalante (1831-1902): Nuestro soldado”, tantas y tantas veces escrito, memorizado, cantado y recitado por todas estas tropas de élite:

Roto, descalzo, dócil a la suerte, / cuerpo cenceño y ágil, tez morena, / a la espalda el morral, camina y llena / el certero fusil su mano fuerte. / Sin pan, sin techo, en su mirar se advierte / vívida luz que el ánimo serena, / la limpia claridad de un alma buena / y el augusto reflejo de la muerte. / No hay su duro pie risco vedado; / sueño no ha menester, treguas no quiere; / donde le llevan va; jamás cansado / ni el le asombra ni el desdén le hiere: / sumiso, valeroso, resignado / obedece, pelea, triunfa y muere.