El Congreso estrena la "Oficina C", en la que investigadores asesoran a políticos

En realidad lleva un año funcionando, pero no fue hasta este lunes cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, presentó oficialmente la "Oficina C", la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja. Se trata de una nueva entidad parlamentaria en la que los científicos asesoran a los políticos. La fórmula no es nueva en el mapa parlamentario europeo, sino que ya existen oficinas de este tipo Francia, Alemania, Suiza, Holanda o Reino Unido. España se suma con el objetivo, dijo Batet, de guiar a los diputados y darles conocimiento para que, "por medio de la evidencia científica", hagan mejores leyes. En esta iniciativa hay dos asturianos: el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno Linera y el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca. La "Oficina C", explica el profesor de la Universidad de Oviedo, tiene en marcha varias actividades siempre encaminadas a "prestar asesoramiento científico-técnico a todo el Congreso y a cualquier grupo parlamentario". Una de esas acciones es la redacción de informes. De hecho, esta semana, coincidiendo con la celebración de la Semana de la Ciencia, se presentaron cuatro: sobre ciberseguridad, hidrógeno verde, tratamientos contra el cáncer y uso de la Inteligencia artificial en la salud. Otra función de la oficina es hacer "emparejamientos de un académico con un parlamentario". Y es en este apartado en donde los asturianos participan más activamente.

Del lado científico "se hizo un llamamiento al que se presentaron 150 investigadores, de los finalmente seleccionaron a diez", según cuenta Presno Linera, que es el único del Principado. "Yo creo que en la selección utilizaron un criterio de distribución geográfica. Somos cinco hombres y cinco mujeres de universidades de Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Oviedo y Valencia, así como del CSIC. A lo largo de esta semana tenemos que estar con un parlamentario", explica. Al constitucionalista le han "emparejado" con Javier Alfonso Cendón, que es profesor de la Universidad de León, diputado nacional y portavoz de Ciencia e Innovación del grupo socialista. Por su parte, a Martínez Oblanca le ha tocado la catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense María Crespo. "Se trata de venderles cómo los que estamos en investigación podemos serles útiles. Y también nosotros entender la política", comenta. Presno es partidario de llevar la iniciativa al ámbito autonómico –Cataluña ya lo tiene– y que llegue a aplicarse en Asturias. "O al menos que se establezca un canal de comunicación con nosotros", apunta el catedrático.