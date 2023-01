Instalar el triple hilo durante la renovación de las vías, petición de los expertos

"Modernizar la línea entre Pola de Lena y Oviedo es indispensable, lo importante es que empiece ya porque acumula un gran retraso por razones ocultas", señaló ayer Vicente Luque, presidente de la Plataforma Tecnológica de Túneles Pajares (PTTP). Pero echa en falta un "plan integral" para determinar "qué se va a hacer", y si, entre otras cosas, se va a aprovechar la obra para instalar el triple hilo (con ancho ibérico y estándar) "o, al menos, para dejar la línea preparada para instalarlo"; entre otras razones, porque habrá que hacerlo como muy tarde en 2030, según ha establecido la Unión Europea (UE).

Luque estima "fundamental" instalar el sistema de gestión de tráfico ERTMS, el más avanzado que existe actualmente, porque permitiría que circularan muchos más trenes que en la actualidad. Sería importante porque entre Oviedo y Pola de Lena van a circular a partir de mayo trenes de cercanías, media distancia, alta velocidad y mercancías. Pero también reclama planificar aspectos como los accesos al puerto de Gijón y a la Zalia. En su opinión, "no pasa nada" si hay que cortar la línea los fines de semana, aunque cree que se buscarán "horas en las que apenas circulen trenes para suspender el servicio". Pide "confiar" en los técnicos de Adif, "que son los que saben de esto".

Cree que el "elevadísimo" coste de construir una línea específica para la alta velocidad entre Pola de Lena y Gijón, unido a la escasa mejora de los tiempos de viaje –"apenas unos minutos"– hace que no se justifique. Asimismo, duplicar la vía actual resultaría "muy complicado". Su petición, "que la obra de Pola de Lena a Oviedo no sea como la de la autopista ‘Y’, que parece que nunca termina, y que se haga rápido".

"En el siglo XXI hay máquinas con luz, perfectamente habilitadas para trabajar de noche. Tampoco pasaría nada si hubiera que suspender algún servicio los fines de semana", apuntó Carlos Fernández Mayo, presidente de la Asociación de Usuarios de Renfe-Feve España. Pero pide minimizar "todo lo posible" la afección a los usuarios, porque cortar las vías todo el fin de semana, como recoge la "Declaración sobre la red 2024" de Adif (es una simple propuesta, puesto que aún no hay nada decidido) le parecería "exagerado". Tanto como el hecho de que la obra pueda durar 47 meses (es el plazo en el que podría licitarse). Dado que la caja de la vía ya está hecha, ese plazo de ejecución le parece "excesivo".

Fernández Mayo dice "no" a construir un nuevo trazado específico para la alta velocidad, tanto por su elevado coste –"un dineral"– como porque apenas ahorraría "unos pocos minutos". Además, subraya que el estudio que se realizó hace años determinó que no era posible. "Sí podría se viable y más rentable construir una vía paralela a la de cercanías", pero no una línea AVE "mientras el ancho métrico está que se cae, porque significaría dedicar todo el dinero a la alta velocidad y dejar tirado al resto de la región", añadió.

Carlos García Alcalde, presidente de la asociación de usuarios "Asturias al tren" juzga "indispensable" renovar la vía entre Pola de Lena y Oviedo, y ve "inevitable" algún corte del servicio. "La cuestión es de qué tipo y cómo serán los cortes", señala, porque lo ideal sería que toda la obra se ejecutara en horario nocturno, cuando no hay circulación de trenes (al menos de viajeros). El riesgo es que esa opción "alargue el plazo de ejecución e incremente el presupuesto", destacó.

García Alcalde tampoco vería "muy grave" cortar las vías durante los fines de semana "si no hubiera más remedio. Desde luego sería preferible a cortarlas durante la semana, ya que es cuando hay más usuarios. Por contra, durante los fines de semana afectaría mayoritariamente a turistas, que tienen otras opciones para viajar. Aunque ninguna opción sería buena; si hay que elegir entre una y otra, que corten los fines de semana", expresó.

Sí le parece "eternamente largo" que se tarden cuatro años en renovar las vías en un tramo de "solo" 33 kilómetros. Por otro lado, más que lamentar los cortes ferroviarios, manifestó su queja por el hecho de que en ocasiones los cortes no impliquen una mejora del servicio. Puso como ejemplo las obras de renovación entre El Berrón y Laviana, que podría quedarse con los mismos horarios "y con tiempos de viaje de antes de la Guerra Civil". "Arreglar las vías es necesario, pero importante es que con ellas se mejore el servicio", añadió.

"No conozco en detalle el proyecto, pero diría que se puede hacer en menos tiempo del que se está hablando (47 meses)", manifestó un ingeniero conocedor del sector ferroviario. De ahí su llamamiento a aguardar a que se licite la obra, para comprobar el plazo de ejecución; e incluso a la adjudicación, porque la concesionaria podría reducir ese plazo sensiblemente. "No es inusual que obras que se licitan en cuatro años acaben siendo adjudicadas en tres", añadió. Sobre los cortes en el servicio, señaló que Adif tiene "profesionales perfectamente preparados para determinar las necesidades a la hora de establecer cortes o limitaciones de velocidad durante la ejecución de las obras". Apostó por aprovechar la obra para instalar el triple hilo.