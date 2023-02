Unánime rechazo de los alcaldes de todo signo al escándalo del "Fevemocho": "Es injustificable"

Rechazo unánime de los alcaldes asturianos al escándalo del "Fevemocho", que califican de "tomadura de pelo", lo consideran "increíble" y reclaman consecuencias y compensaciones inversoras.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tacha de "una auténtica tomadura de pelo a todos los asturianos" la suma del escándalo de los trenes de Feve y de los retrasos en la puesta en servicio del AVE. "Además de ser un escandaloso ridículo es la clara demostración de lo poco que le importan Asturias y los asturianos al Gobierno de Pedro Sánchez".

En opinión de Canteli este asunto no es inocuo para el presidente asturiano, Adrián Barbón. "No puede eludir sus responsabilidades y no puede permitir que la ministra y el gobierno al que pertenece lo hagan, agraviando nuevamente a Asturias", ha dicho Canteli en declaraciones a este periódico. Y más allá de pedir ceses y responsabilidades políticas y técnicas, Canteli afirma que la obligación de Barbón es "conseguir que Asturias deje de ser marginada"; una obligación que le compete porque será el presidente socialista "quien va a pagar antes políticamente todas las consecuencias de estos despropósitos en las próximas elecciones autonómicas".

Para el Alcalde de Oviedo, es "difícil de entender" que Barbón anunciara en junio del pasado año que el AVE estaría en servicio en mayo de este año y ahora "nadie sepa a ciencia cierta cuándo y en qué condiciones" lo hará. "¿Engañaron a Barbón? ¿Alguien engañó a la Ministra?", se preguntó Canteli, para quien Asturias no podrá decir que tiene AVE mientras este servicio no llegue a Oviedo y Gijón. "No quiero imaginar cuál sería la posición de los que hoy quieren ponerse de lado si gobernase en Asturias y Madrid el PP", apuntó el regidor ovetense. Canteli se mostró contrario a asumir las competencias ferroviarias: "Sería asumir un servicio tercermundista que el Estado está obligado a modernizar".

La alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, asiste a la polémica como quien contempla "el cuento de ‘Alicia en el País de las Maravillas, que crece y decrece según el día". Para González, "la postura del Principado es la correcta, exigiendo rigor, cumplimiento de los compromisos y dejando claro también que la ciudadanía necesita respuestas". "‘Alicia en el País de las Maravillas’ es un cuento", recalcó.

Las quejas recorren toda la geografía asturiana y de alcaldes de todo signo. El socialista Óscar Pérez, alcalde de Valdés, considera que "el Noroccidente está olvidado" en materia ferroviaria: "Un ciclista de competición llega antes a Oviedo que un tren de los que tenemos; es una vergüenza", recalcó.

También la alcaldesa de Coaña, la popular Rosana González, afirma que, como ciudadana, piensa que "en este país está pasando algo, se nos está tomando el pelo" . A su juicio, un asunto de tal gravedad debería suponer "de manera automática el cese de todos los responsables del Ministerio de Transportes".

César Álvarez "Mourelle", alcalde de Vegadeo del PSOE, considera que el problema de los trenes pone de manifiesto la existencia de "intereses ocultos o manos negras que quieren frenar el desarrollo de Asturias".

En el Oriente, las quejas y la estupefacción se repiten. Enrique Riestra, alcalde de Llanes (de Vecinos por Llanes) señala que "como ciudadano no hay palabras para describir lo sucedido", algo que comparte con "cualquiera que tenga sentido común". Riestra cree que lo importante "es lo que le parece a la ciudadanía, que sabe lo que tiene que opinar y que cuando llegue el momento debe opinar donde debe hacerlo".

El socialista Ramón Canal, alcalde de Ribadesella, considera "algo increíble pensar que alguien no midió los túneles". "El simple hecho de sacar a licitación unos tamaños que no entran por los túneles me parece una desproporción difícil de justificar", declaró.

En la misma línea, Jesús Bordás, alcalde socialista de Ribadedeva cree que "estamos ante un error que debe tener consecuencias políticas de alto calado". El equipamiento ferroviario de Asturias es "más propio del siglo XX que del actual" y pidió a la administración estatal "acrecentar el compromiso con Asturias en ese aspecto".