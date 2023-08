Exdirigentes socialistas censuran el "troceo" del medio ambiente en varias consejerías hecho por el Principado

El "troceo" de las competencias relacionadas con el medio ambiente entre varias consejerías del nuevo Gobierno del Principado ha generado rechazo y preocupación entre antiguos dirigentes socialistas, ex altos cargos de la administración y los grupos ecologistas. Consideran el "desmembramiento" del medio ambiente "un sinsentido" y auguran que incrementará la "burocracia". El Principado no solo lo niega, sino que afirma que la nueva estructura administrativa está diseñada "para que Asturias se sitúe a la cabeza de la transición ecológica y, por tanto, de la reducción de emisiones, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo turístico sostenible".

El Principado ha dividido las competencias ambientales entre las consejerías de Transición Ecológica (medio ambiente), Fomento (biodiversidad y espacios naturales) y Medio Rural (especies silvestres", aunque también tendrán relación tangencial con el área Educación (educación ambiental) y Ordenación del Territorio (planificación de suelo, Plan de Ordenación del Litoral...).

"Las competencias de cada consejería vinculada con el medio ambiente están claramente definidas en los correspondientes decretos de estructura y son complementarias, de manera que cada departamento podrá ejercer sus atribuciones con plena autonomía, sin incrementar la burocracia. Precisamente la lucha contra las trabas administrativas es uno de los criterios que han guiado el diseño de la nueva arquitectura institucional, con la que el Principado espera ganar eficacia y acomodarse a las nuevas exigencias sociales", indica el Ejecutivo autonómico, que destaca que el nombramiento de Nieves Roqueñí y la propia denominación de la consejería que dirige (Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico) son "una buena prueba del compromiso del Gobierno de Asturias con la protección ambiental, la lucha contra el calentamiento global y la concienciación sobre el cambio climático".

Víctor Manuel Vázquez, exdirector general de Recursos Naturales, cree que el "troceo" del medio ambiente supone "la pérdida de toda posibilidad de transversalidad, que fue por lo que tanto luchó el PSOE desde 1982 y lo que logró Pedro de Silva al frente del Gobierno del Principado". Otro antiguo dirigente autonómico del área, que prefirió no dar su nombre, destacó que la estructura elegida por Barbón "no augura nada bueno" y demuestra que "no estamos atendiendo al medio ambiente como se debería".

Alberto López, del Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental (INSCEAM), opina que el reparto del medio ambiente en varias consejerías "no tiene sentido ninguno" y dificultará el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido por las leyes españolas y europeas: "Obligará a dirigirse a cuatro o cinco consejerías y a dar mil vueltas. O sea, más burocracia e indefensión absoluta del ciudadano", denunció. Sospecha que el "desmembramiento" del área tiene que ver con la intención de los dirigentes autonómicos de sortear "a algunos funcionarios que estaban denunciando que se hacían las cosas mal". "Es una estrategia clara de sustitución de prioridades, de desinformación y de eliminación de los objetivos ambientales. Los ciudadanos no importamos", concluyó.

Nicolás López-Jiménez, delegado en Asturias de Seo/BirdLife, también augura un aumento de la burocracia y dificultades para la participación ciudadana en relación con programas y proyectos relacionados con las conservación d el medio natural, lo que perjudicará en especial a las ONGs que trabajan en la conservación del medio ambiente. No obstante, apeló "al buen gobierno" para que se "repiense la estructura" gubernamental, y que "en beneficio de la conservación de nuestro supuesto paraíso natural" se concentren todas las competencias relacionadas con el medio ambiente "en una sola consejería".