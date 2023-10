Los alcaldes ven en Queipo la "mejor opción" para presidir el PP: "Está entregado al partido, nos ha unido, es inteligente y es joven"

Los alcaldes asturianos del PP están con Álvaro Queipo. Para la mayoría de los regidores populares, el actual secretario general es «la mejor opción» para presidir el partido. Destacan de él, su entrega total a la agrupación, su trabajo por unir a la militancia, su conocimiento de Asturias, su preparación, su templanza y su juventud (tiene 35 años). «El Partido Popular está en su mejor momento y eso es mérito de Queipo», afirman los alcaldes.

Estas son las opiniones de diez de los dieciséis regidores que tiene el PP en Asturias, tras las elecciones de mayo. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (no está afiliado), declinó ayer hacer valoraciones. El resto no respondió a la llamada de este periódico.

Mariví López (Allande): «Me parece que Álvaro Queipo es la mejor opción, por supuesto. Yo me he sentido muy apoyada por él. Siempre que lo he necesitado ha estado ahí. Es joven, está muy preparado para ello. Es un hombre entregado totalmente al partido y me consta que tiene el apoyo de Diego Canga».

Carlos Salazar (Amieva): «No sé si Queipo dará el paso, pero es un gran candidato. Tiene muchas cualidades. En momentos de dificultad puso la maquinaria a funcionar y el partido no paró, y ahora estamos más unidos. Si decide presentarse al congreso será una gran noticia para el PP».

José Luis Fontaniella (Cangas del Narcea): «La de Queipo es la mejor opción para presidir el partido y la única en la que se debe pensar».

Salomé Samartino (Caravia): «Queipo es una opción para liderar el partido. Está bien preparado y lleva tres años como secretario general. Si su voluntad es presentarse al congreso, seguro que recibirá apoyos».

Rosana González (Coaña): «Sin duda Álvaro Queipo es la mejor opción para presidir el PP de Asturias. Es una persona preparada, conoce muy bien la estructura del partido y conoce Asturias, tiene mucho talante, formación... Y creo que está en la edad perfecta para lidera el partido».

Gemma Álvarez (Ibias): «El congreso llega cuando mejor está el partido y el mérito es de Álvaro Queipo. Me parece que puede ser un buen presidente si tenemos un congreso medianamente pacífico. Yo llegué al PP hace algo más de cuatro años y sé cómo estaba el partido. No tiene nada que ver a cómo está ahora: hay organización, unión... Queipo es un referente para el partido».

Ana Isabel Fernández (Navia): «No sé qué otras opciones habrá, pero sin duda Álvaro Queipo es una muy buena opción para liderar el partido. Es un candidato de consenso, es dialogante, ha trabajado y trabaja por el bien del partido y apoya a quienes presentamos propuestas desde todos los puntos de Asturias».

Paulo García (Ribadesella): «Álvaro Queipo es el secretario general y una persona de la casa, seria y que tiene experiencia. Puede ser uno de los candidatos. La semana que viene tendremos junta local para analizarlo».

Pedro Fernández (Tapia de Casariego): «Sin duda alguna, a día de hoy es el mejor. Por juventud, cercanía, conocimiento del territorio y sus gentes y por no necesitar vivir de la política al tener una carrera profesional y una trayectoria vital a la que podrá regresar cuando quiera. Y por último, y no menos importante, es una persona de la Asturias periférica, tantas veces olvidada por el centro, y en la que vivimos los que pagamos los mismos impuestos que se pagan en el centro».

Montse Fernández (Tineo): «Álvaro Queipo es el secretario general y ha conseguido, durante su mandato, que el partido estuviera unido y renovado para afrontar unas elecciones municipales. También unas generales que el Partido Popular ha ganado en Asturias. La labor desempeñada durante su tiempo como secretario merece un enorme reconocimiento.

La mejor opción para el Partido Popular será la que elijan los afiliados. Desde el PP de Tineo apoyaremos a la persona que salga elegida del congreso regional al igual que hemos hecho en el mandato de Mercedes Fernández y, posteriormente, de Teresa Mallada. Debemos buscar el mejor candidato para presidir nuestro partido y, si el actual secretario general, Álvaro Queipo, decide postularse como tal, contará con nuestro apoyo. Considero que el conocimiento que tiene del partido, su templanza y sus valores son la mejor carta de presentación».

Montserrat Estefanía González (Villayón): «Álvaro Queipo lleva el último año llevando las riendas del partido en momentos delicados. La llegada de Diego Canga contribuyó a que el partido se cohesionara más rápidamente. Estamos en condiciones no sólo de hacer una labor de oposición sólida, sino de ganar unas elecciones. Álvaro Queipo reúne las condiciones que un líder debe tener: es conciliador, paciente, inteligente, extremadamente educado y un orador impecable».