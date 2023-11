Adriana Lastra: "Si el PP no condena las agresiones a los socialistas, les haremos responsables de lo que nos pueda suceder"

El mensaje tiene un destinatario claro y una acusación rotunda. La remitente, Adriana Lastra, lo dirige al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dice que su partido y Vox son “los promotores políticos, verbales e intelectuales de todas las formas de violencia y agresión” que sufren los militantes y dirigentes del PSOE y les avisa de que si no se desmarcan se harán cargo de todo lo que pueda pasar. Aprovechando que el líder popular visita Oviedo para clausurar este sábado el congreso de la formación en Asturias, la diputada socialista le ha interpelado directamente con un “es hora de que el PP termine con su estrategia de intento de amedrentamiento y deje de señalarnos en las redes sociales” y le ha emplazado a condenar “de forma clara y rotunda las agresiones a nuestros diputados y a censurar sin medias tintas los ataques a nuestras sedes. La persecución política es propia de otro tiempo y de otros regímenes”, abunda la vicesecretaria general del PSOE asturiano, que pasa a la advertencia en la frase siguiente: “Si no lo hacen y persisten en esta estrategia intolerable, les haremos responsables de cualquier cosa que pueda suceder a cualquier socialista”.

Lastra señala a su vez al PP de Asturias por “compartir de forma entusiasta en las redes sociales el señalamiento a diputados asturianos y comparar la investidura de Pedro Sánchez con el golpe de Estado de Tejero”. Les afea la “hipocresía intolerable” de quien señala y “luego trata de lavarse las manos ante las agresiones” y les emplaza a rectificar aprovechando el cónclave popular que hoy se celebra en Oviedo. “Tienen una buena oportunidad para pedir perdón y para solidarizarse con los socialistas… Si no lo hacen”, remarca por si no hubiese quedado claro, “no sólo serán cómplices, sino autores intelectuales de lo que nos está sucediendo”.

La diputada viene de hablar de señalamientos públicos y ataques a las sedes socialistas –en Asturias las de Gijón, Cangas del Narcea, Llanera, Lena o Carreño– y de recordar que ella misma tuvo que pedir “ayuda a la Policía Nacional frente a las agresiones verbales y el acoso de unos cuantos energúmenos” a las puertas de los locales del PSOE en Oviedo. Antes de aclarar que ha denunciado los hechos, reincide en las responsabilidades de PP y Vox como “autores intelectuales” y singulariza en los populares una actitud que “deshumaniza a los socialistas, situándonos no como personas o rivales, sino como enemigos existenciales, y nos acusan de romper España y publican nuestras fotos y datos, es decir, nos ponen en la diana”. Sin adelantar acontecimientos sobre el acto de contrición que reclama, la diputada ya adelanta que “yo no espero nada de este PP…”

En su duro discurso de contraataque, lo más leve es que “no todo el mundo es capaz de asumir con normalidad el dictamen de las urnas”. Después de festejar la tercera investidura de Pedro Sánchez y de anunciar todo lo bueno que ve venir para Asturias, Adriana Lastra la emprende también con el arzobispo de Oviedo. En réplica a la reacción de Jesús Sanz Montes contra el pacto de Sánchez con los independentistas catalanes, la diputada retrata al prelado como un “ultraderechista con sotana al que le gusta más el ‘business’ que el Evangelio. Ya nada nos sorprende. Lo lamentable es que los creyentes de esta comunidad autónoma tengan que soportar a este señor al frente de la Iglesia”, aunque en realidad, a su juicio, “a nadie le importan las estupideces” que diga el Arzobispo, ni siquiera a la Conferencia Episcopal, “que ha hecho público un comunicado de felicitación” al presidente del Gobierno por su investidura.

En la zona más política de la resaca del debate y la votación de esta semana en el Congreso, Lastra observa que “la posible intranquilidad” que pudiera haber entre los juristas ante la ley de amnistía “está más relajada después de conocer el contenido de la norma” y sin datos sobre la presencia de ministros asturianos en el nuevo gabinete de Sánchez recuerda que incluso cuando no los ha habido “los gobiernos socialistas han desbloqueado grandes asuntos y conseguido grandes beneficios” para la región. Esta sensación de calma y buenos augurios, que contrasta vivamente con la algarada callejera, no se ha visto afectada, según su versión, por el amago de Junts de abstenerse en la primera votación ni por su impresión de que el discurso del presidente no ha sido suficientemente “valiente” para su gusto. En el Congreso, dice Lastra, “estamos acostumbrados a ciertos fuegos de artificio”. “Hablaban para su propio electorado”, concluye.