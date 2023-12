Ahora que la Nochebuena ha quedado atrás y muchos han recibido sus regalos navideños, los clásicos pijamas y calcetines comparten espacio con un regalo particularmente codiciado este año: el Serum Origin de Sibari Republic. Seguro que la promoción de su tienda efímera de Oviedo tiene mucho que ver con esto y es que este sérum se puede encontrar con hasta un 50% de descuento solo hasta el 5 de enero.

¿Pero por qué ha conseguido tanta popularidad? Parece que últimamente no se habla de otra cosa que no sea el sérum antiarrugas de esta firma española. Una de las razones fundamentales por los que este sérum está gustando tanto es porque aporta muchos beneficios en un solo producto: rellena arrugas y líneas de expresión, aporta una hidratación intensa y visible en menos de cuatro semanas. Su textura en gel se absorbe rápidamente y a gran profundidad, logrando un efecto que gusta tanto a mujeres como a hombres de diversas edades al dejar la piel completamente hidratada sin sensación grasa. Además, no contiene ni perfumes, ni colorantes y está testado en las pieles más sensibles, lo que lo convierten en una elección aún más atractiva.

Sibari Republic destaca como una marca de alta cosmética originada en una cooperativa de científicos, cuyo ADN científico se refleja en sus valores distintivos. Raúl Pérez, uno de los fundadores y director científico de la marca nos lo explica: "La marca nació con una misión muy clara: ofrecer productos cosméticos que cumplan lo que dicen y basados en la evidencia científica". Todos los productos de la firma cuentan con estudios clínicos que respaldan su eficacia, en el caso concreto del Serum Origin ha demostrado reducir hasta un 58% el número de arrugas después de 28 días de uso. Este producto, originalmente valorado en 115€, se encuentra actualmente disponible por solo 57€ hasta el 5 de enero en la tienda temporal ubicada en la Uría 44.

La exclusiva fórmula del Serum Origin, compuesta por pocos ingredientes, pero altamente concentrados, es otra clave de su eficacia. Pérez señala: "Utilizamos ácido hialurónico de altísima calidad y lo combinamos en dos diferentes pesos moleculares para que penetre a distintas profundidades de la piel".

El proceso de producción, denominado Slow Manufacturing Process, es otro de los elementos distintivos de la firma española. Todos los productos se fabrican en sus laboratorios en el Parque Tecnológico de Álava y supervisados por el equipo científico de Sibari Republic. Como su propio nombre lo indica es un método fabricación lento que preserva las propiedades de los activos, garantizando la máxima eficacia. “El proceso de fabricación es tan importante como lo es la fórmula. Hay muchos activos que pierden propiedades durante los procesos de producción de los cosméticos. Nosotros hemos desarrollado este método que garantiza que no ocurrirá.” nos explica Pérez.

Todos estos factores han llevado a que miles de personas acudan diariamente a las tiendas temporales de Sibari Republic en toda la península. En Asturias, la marca cuenta con una tienda efímera, en la calle Uría 44, en Oviedo. Además, como parte de su compromiso con ofrecer productos de lujo a precios asequibles, la línea estrella de la marca se ofrece con descuentos de hasta el 50% solo hasta el 5 de enero. Las tiendas permanecerán abiertas de lunes a sábado en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 hasta la fecha mencionada.