"Es bastante probable que quien no domine el uso de la inteligencia artificial pierda su empleo. El 80 % de los empleados verán afectadas sus funciones, igual que ahora es impensable que un trabajador no sepa manejar el correo electrónico". Así lo dijo ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, Isabel Fernández Martínez, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio, que impartió la conferencia titulada "El impacto de la inteligencia artificial generativa en las profesiones", enmarcada en el Foro Cámara, organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo.

Tecnología con propósito

"Yo soy una firme defensora de la tecnología con propósito. La tecnología bien utilizada nos sirve para disminuir brechas en la sociedad. Muchas veces el problema no es el contacto de esa tecnología con los humanos, sino la interfaz que se utiliza, más o menos acertada", señaló Fernández, ingeniera y doctora en Informática por la Universidad de Oviedo y máster en Riesgos Financieros por la Universidad San Pablo CEU. Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, destacó la altura académica de la ponente. Fue en un acto que contó, entre otras autoridades, con la presencia de Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, y Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno del Principado y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

Desmitificar el miedo

Isabel Fernández abrió una ventana al optimismo y desmitificó el "miedo" que provoca en diferentes ámbitos la inteligencia artificial, considerada como una especie de amenaza al trabajo de los humanos. "En realidad va a ser una herramienta más, con aplicación en los sectores más diversos", indicó.

La profesora defendió sus argumentos con ejemplos prácticos como el de Metro Madrid, que tiene más de dos millones de usuarios diarios y más de 300 kilómetros en túneles que hay que mantener, limpiar y climatizar. "Sólo con medios humanos no hay forma de actuar sobre todos estos elementos de climatización para que sean menos costosos. Nos movemos en un contexto en el que hasta la frenada del tren produce calor, o la mayor o menor presencia de personas; si esas variables las pasamos a sistemas inteligentes obtendremos respuestas", indicó la investigadora, con amplia experiencia en el área de la inteligencia artificial y big data. Ha trabajado para compañías como ING Direct, American Express o Accenture; ha presidido la Comisión de Inteligencia Artificial y BigData de AMETIC y forma parte del Consejo Científico de la Escuela de Pensamiento de la Mutualidad de la Abogacía.

"Quienes diseñan estos sistemas tienen que tener una formación y deben ser transparentes. La ética es importante, pero, igual que en otras cuestiones, nos tiene que venir de casa", recalcó Isabel Fernández. "La tecnología bien utilizada lleva avances a sitios a los que de otra manera no se llegaría porque no son rentables", remarcó. "El 86% de la población mundial tiene un smartphone; se da la paradoja de que en lugares a los que no llega el agua potable se están cargando a diario estos teléfonos", añadió.

Algoritmos y redes

Isabel Fernández dedicó parte de su charla a explicar cómo funciona la inteligencia artificial y a diferenciar la IA como tal, que puede dar lugar a nuevos contenidos pero no conocimientos, de la inteligencia artificial generativa (IAG), que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes, y luego generar contenido nuevo y único. "Se basa en modelos matemáticos que reproducen como funciona la conexión entre redes. Los avances en la IAG han sido impresionantes en los últimos años, y continuarán mejorando en el futuro", remarcó la rectora de la Alfonso X El Sabio. "Los sistemas inteligentes no son robots antropomórficos que van a conquistar el mundo", señaló.

En diciembre del pasado año, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un reglamento sobre inteligencia artificial. La ley tiene su origen en la propuesta de la Comisión Europea del 2021 para crear un marco regulador de la UE para la IA. La normativa permitirá o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas y su propósito es también impulsar la industria europea frente a potencias como China y Estados Unidos.